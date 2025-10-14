台灣TOYOTA神車休旅、Altis享有最新車載主機！車美仕推改款新系統

▲車美仕推出全新的Drive⁺ Link車載系統，優先開放給Corolla Cross、Altis選配。（圖／翻攝自車美仕）

記者徐煜展／綜合報導

台灣車美仕推出了全新 Drive⁺ Link 智能車載系統，這套系統升級後功能更強大，也更貼近日常生活，準備優先開放給TOYOTA Corolla Cross、Altis車款作選配。

▲新系統涵蓋更智慧的互動，且可以實境道路投影。

這次車美仕系統改款升級加入了五大亮點，健康守護和 Garmin 手錶合作，駕駛人的睡眠、壓力、能量指數都能同步到車機上，讓你一路開車也能照顧自己健康。

停車場智慧導航：大型停車場再也不怕迷路！系統會自動幫你找出口方向，像百貨公司、轉運站都很方便。

AR 安全輔助：用擴增實境提醒前車起步、紅綠燈變化，增加行車安全。

3D 視覺路況：高速公路或快速道路上，前方車流和出口資訊都用 3D 畫面呈現，一目了然。

AI 語音導航：不只導航，能用語音與系統互動，「附近哪裡有壽司店？」或「沿路有加油站嗎？」系統就會幫你規劃路線。

這套升級系統會優先在 2026年式 Corolla Cross 與 Altis 提供選配，至於其他車型會不會跟進，還要再觀察。