台灣進口「Nissan油電Kicks」完售下架！等日本大改款發表再回歸

▲Nissan Kicks e-Power已經出清完畢，從官網下架暫時告別。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

從今年開始推出有感降價的Nissan Kicks e-Power，如今已經出清完售，從官網下架暫離台灣市場，從原廠日前透露的規劃，未來會以e-Power動力為重心，也就是說，待日本發表新一代Kicks e-Power後，台灣才有機會再度重新導入。

▲Nissan Kicks e-Power在台灣販售2年，階段性任務結束。

從2023年導入的Nissan Kicks e-Power，原價104.8萬，以1.2升e-Power油電做為賣點，並擁有完善的安全輔助與趨近於電車的行駛理念，從今年開始陸續推出有感降價促銷，最低只要84.8萬就能入手，隨著降價促銷，也讓Kicks e-Power提前在台灣完售。

▲日本最快今年發表新一代Nissan Kicks e-Power，屆時台灣才有機會導入。

事實上，隨著北美已經發表新一代Nissan Kicks，不過首發僅有2.0升自然進氣，顯然不符合台灣市場的消費習慣，因此，台灣市場仍在等新一代Nissan Kicks e-Power發表，必須等得到日本發表新一代Kicks e-Power，台灣才有機導入。

值得一提的是，泰國已經不生產Kicks e-Power，未來產區將轉移回到日本，台灣原廠日前就透露未來Kicks e-Power將改從日本進口導入，似乎已經為新一代Kicks e-Power埋下伏筆。