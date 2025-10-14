TOYOTA「全新轎跑休旅概念車」比RAV4更狂！大膽雙門設計讓車迷看呆

▲TOYOTA設計玩出新花招！全新Century雙門轎跑休旅讓全球車迷驚呼。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

擁有鳳凰象徵TOYOTA金字塔頂端的Century大突破，TOYOTA釋出最新預告將於10月底的日本車展發表全新Century雙門轎跑休旅概念車，大膽、突破的設計引起全球車迷討論。

▲象徵性的鳳凰標誌加上吸晴的開門方式，Century概念車展現高度未來可能性。

作為過去日本天皇專屬坐駕的TOYOTA Century，日前已量產推出旗艦休旅，不過TOYOTA似乎有意在為Century再添新成員，全新概念車已經蓄勢待發。輪廓像是一台結合跑車與SUV的跨界新作。

最吸睛的是那個雙門滑門設計，不像一般休旅採用傳統開啟方式，而是向前滑動的創新設計，看起來就像未來世界裡會出現的車。

▲尺碼目測比RAV4更大。

雖然TOYOTA目前還沒透露車身尺碼與動力系統，不過從比例與姿態來看，應該比 RAV4 再大一些，車高偏低、輪距較長，很可能是預告下一代純電休旅的設計方向。

有趣的是，這次概念車的設計語彙與豐田近期幾款「bZ 電動系列」有些相似，但線條又更激進、更具跑格。10月在東京車展亮相，預期會成為全場焦點之一。