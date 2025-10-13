台灣「賓士全新轎跑電動車」接單！200萬有找跟特斯拉拚了

▲賓士全新CLA電動車接單開跑！入手不用200萬。（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

賓士Mercedes-Benz 在台灣正式揭示全新純電 CLA 的接單價格與配備車型，起價不到 200 萬、最快 2026 年第一季即可交車，全新CLA不僅帥氣、有型，更挾帶著品牌最新世代電動技術，要與級距霸主特斯拉Model 3過招！

▲最大續航力可達792公里。

台灣賓士CLA首波提供CLA 200、CLA 250＋兩款車型，接單價194、227萬起，對應特斯拉Model 3售價166.99、223.79萬。CLA電動車售價油車 C-Class近乎重疊，為市場帶來更多元化的選擇。

新CLA搭載MMA（Mercedes Modular Architecture）模組化平台，CLA電動車為800V電能架構，CLA 250+車型採單馬達後驅、85kWh電池，具有最大馬力268匹／31.1公斤米扭力、WLTP最大續航力為792公里。

▲座艙採用全新世代數位科技。

座艙方面則採10.25吋數位儀表、14吋中控螢幕，並提供副駕14吋MBUX Superscreen螢幕選配，CLA也是首搭自主研發的MB.OS影音系統車型，是首款整合Microsoft及Google AI的車載資訊娛樂系統。