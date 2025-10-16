賓士最新電動車「挑戰5分鐘充滿」！比肩加油速度便利性大升級

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 正在針對電動車普及的最後一道障礙展開攻勢，讓充電時間與加油一樣快速便利。為此，原廠打造出名為「Experimental-Lade-Fahrzeug（簡稱 ELF）」的實驗性原型車，成為品牌探索極速充電技術的移動實驗室。這輛以 V-Class 為基礎開發的原型車，配備多達五組充電介面，可同時進行導電、感應、太陽能及雙向電能流等多種實驗，成為 Mercedes-Benz 電能研發戰略的核心。

Mercedes-Benz 認為電動車的續航焦慮已逐步消除，旗下最新電動房車如 CLA EQ 續航里程已逼近 500 英里，接近柴油車水準。品牌充電技術部門主管 Malte Sievers 表示：「下一場戰爭在於便利性，我們的目標是讓充電過程如同加油一樣快速、流暢且不費力，ELF 正是為此而生。」

ELF 配備兩種先進的有線充電系統：位於前保桿兩側的雙孔 CCS（Combined Charging System）與嵌於水箱罩中央三芒星徽後方的 MCS（Megawatt Charging System）。前者可輸出高達 900 kW 的功率，在約 10 分鐘內補充 100 kWh 電量，電流可達 1000 安培；後者則源自電動卡車技術，可突破 1000 kW 閾值，用於測試電池在極端快充下的熱管理極限。

這些技術成果已開始影響 Mercedes-Benz 量產車開發。AMG GT XX 原型車便採用了 ELF 測試所得的充電架構，並在義大利 Nardò 測試場創下 1041 kW 峰值充電紀錄。原廠與義大利充電設備商 Alpitronic 合作開發的 3000 kW 超高功率原型充電機，將為下一代量產快速充電網絡鋪路。

除了追求極速充電外，Mercedes-Benz 也積極推進雙向充電技術。ELF 可支援交流與直流雙向輸電，能讓車輛為家庭供電（Vehicle-to-Home）、回饋電力至電網（Vehicle-to-Grid）或為戶外設備供電（Vehicle-to-Load）。品牌預計自 2026 年起在英國推出名為「MB Charge Home」的家用能源管理系統，讓車主將電動車電池作為家庭儲能裝置，一般家庭可因此每年節省約 435 英鎊（約新台幣 17,500 元）的電費支出。

更長遠的構想則是建立虛擬能源帳戶，讓車主透過回饋電網獲得能量積分，未來可抵扣充電費用，並協助穩定高峰時段電網。Mercedes-Benz 正研發專屬軟體，能協調成千上萬輛車共同運作成「虛擬電廠」。

ELF 還搭載多項未來充電方式，包括能以 11 kW 無線傳輸的感應式充電系統、可自動升降連接頭的地面導電充電座，甚至正在測試可自動插拔的機械手臂式高功率充電裝置。此外，車頂設有太陽能板，採用單晶矽電池，在理想日照下每日可額外補充約 19 英里續航，足以抵銷電池靜置損耗。

Mercedes-Benz 表示，ELF 所累積的技術成果，將直接應用於品牌全球快速充電網絡的建構。根據原廠預估，五分鐘完成「加電」並補充約 500 英里續航（每分鐘 100 英里）的量產電動車，有望在本世代末實現。