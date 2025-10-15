ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
美國通用汽車宣布「停止開發氫氣車」！資源全面轉向發展電動車

圖文／7Car 小七車觀點

美國汽車巨頭 General Motors（GM） 近日正式確認，將停止研發旗下 Hydrotec 品牌的新一代氫燃料電池技術，意味著這家曾是氫能推動先鋒的車廠，已決定將資源全面轉向電動化發展。

GM 在聲明中表示，氫能技術的商業化前景「道路漫長且充滿不確定性」，加上 高昂的建置成本 與 極度有限的加氫基礎設施，使得氫燃料車難以在短期內普及。相比之下，電動車市場正快速擴張，基礎設施也已具備相當規模，形成強烈對比。

目前美國境內已有 超過 25 萬座 Level 2 以上等級的電動車充電站，但氫燃料加氫站僅有 61 座。GM 認為，若要達成可持續的商業模式，應聚焦在「能夠具體擴張且具有明確消費者價值的技術」上，電動車無疑是最具潛力的方向。

Hydrotec 原本的應用範圍相當廣泛，從 SURUS 概念平台到大型礦區運輸車，甚至包含行動式電動車充電系統等都曾是 GM 的開發重點。不過隨著市場現實與成本壓力浮現，這些項目將陸續調整或停止開發。

儘管如此，GM 並未完全放棄氫能布局。公司指出，氫氣在高耗能工業領域仍具有長期潛力，包括備用電力、礦業運輸與重型卡車等應用場景，依舊是 Hydrotec 的未來發展重點。

GM 也將持續與 Honda 本田合作，透過雙方合資的 Fuel Cell System Manufacturing（FCSM） 工廠，生產用於資料中心與能源備援系統的燃料電池組件，確保技術不被完全閒置。

GM 此舉反映出汽車產業在能源轉型的關鍵抉擇，在氫能基礎設施尚未成熟之前，全球車廠正普遍將資源集中於電動車與電池技術，以加速邁向零排放的現實路徑。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：GMGeneralMotors通用汽車新車電動車氫氣氫燃料電池

