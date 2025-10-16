愛車被鳥屎攻擊「機率最高車色＆品牌曝光」！這些撇步能避免遭殃

▲車主若將車輛停在電線、樹下或屋簷下，中鳥屎彈機率將大幅提升。（示意圖／達志／美聯社，下同）

車主們最怕的一幕，莫過於一早出門發現車頂、擋風玻璃或引擎蓋被鳥糞洗禮，除了外觀難看，也可能導致車漆受損，甚至帶來高額清潔與維修費。這樣的煩惱並非個案，美國一家供應車庫與停車棚設備的公司Alan’s Factory Outlet近期公布調查，指出某些車款與車色確實更容易被鳥類「鎖定」為攻擊目標。

▲近三成車主認為愛車遭鳥類針對，鳥糞造成的維修與清潔成本不容忽視。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，這份針對1000名車主進行的問卷調查發現，棕色、紅色與黑色車輛最常成為鳥類空中投彈的對象；相對地，白色、銀色與灰色車輛中彈機率較低。調查還指出，Ram皮卡名列最常被鳥糞襲擊的品牌榜首，其他高風險車款包括Jeep、Chevrolet（雪佛蘭）、Nissan、Dodge與Kia。

▲調查顯示，棕色、紅色與黑色車輛最常遭鳥類排泄物攻擊。

Alan’s Factory Outlet分析，鳥類對顏色的感知與人類不同，牠們可感應紫外線，某些車色對牠們而言特別鮮明，可能因此吸引鳥類靠近。另外，車身鏡面或後照鏡反射鳥類影像，也可能讓牠們誤認為遭遇敵手，尤其在繁殖季節時更容易停留在車上「定居」，增加糞擊機率。

該調查也揭露了車主的「受害經驗」：58％受訪者表示車子曾在同一天內遭鳥糞攻擊超過一次；29％則覺得自己被「針對」，其中Lexus車主有47％感到鳥類特別「針對他們的車」，Tesla車主也有39％表達相似感受。

▲鳥類具備紫外線感知能力，特定車色在牠們眼中格外明顯。

雖然調查主要依賴自述回報，專家也提醒白色與銀灰車身的糞便痕跡較不明顯，可能導致統計被低估。不過，鳥糞造成的實質損害不容小覷。報告指出，近四分之一美國車主每年因清洗與修復花費超過500美元（約新台幣1萬6千元），其中十分之一車主更出現漆面損傷。

若想避免愛車遭殃，研究人員建議車主避免停車於電線桿、樹蔭或屋簷下，可使用車罩或停入車庫，降低被鳥類「空襲」的機率。

