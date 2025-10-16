ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

愛車被鳥屎攻擊「機率最高車色＆品牌曝光」！這些撇步能避免遭殃

車主若將車輛停在電線、樹下或屋簷下，中鳥屎彈機率將大幅提升。（示意圖／達志／美聯社，下同）

▲車主若將車輛停在電線、樹下或屋簷下，中鳥屎彈機率將大幅提升。（示意圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

車主們最怕的一幕，莫過於一早出門發現車頂、擋風玻璃或引擎蓋被鳥糞洗禮，除了外觀難看，也可能導致車漆受損，甚至帶來高額清潔與維修費。這樣的煩惱並非個案，美國一家供應車庫與停車棚設備的公司Alan’s Factory Outlet近期公布調查，指出某些車款與車色確實更容易被鳥類「鎖定」為攻擊目標。

近三成車主認為愛車遭鳥類針對，鳥糞造成的維修與清潔成本不容忽視。

▲近三成車主認為愛車遭鳥類針對，鳥糞造成的維修與清潔成本不容忽視。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，這份針對1000名車主進行的問卷調查發現，棕色、紅色與黑色車輛最常成為鳥類空中投彈的對象；相對地，白色、銀色與灰色車輛中彈機率較低。調查還指出，Ram皮卡名列最常被鳥糞襲擊的品牌榜首，其他高風險車款包括Jeep、Chevrolet（雪佛蘭）、Nissan、Dodge與Kia。

調查顯示，棕色、紅色與黑色車輛最常遭鳥類排泄物攻擊。

▲調查顯示，棕色、紅色與黑色車輛最常遭鳥類排泄物攻擊。

Alan’s Factory Outlet分析，鳥類對顏色的感知與人類不同，牠們可感應紫外線，某些車色對牠們而言特別鮮明，可能因此吸引鳥類靠近。另外，車身鏡面或後照鏡反射鳥類影像，也可能讓牠們誤認為遭遇敵手，尤其在繁殖季節時更容易停留在車上「定居」，增加糞擊機率。

該調查也揭露了車主的「受害經驗」：58％受訪者表示車子曾在同一天內遭鳥糞攻擊超過一次；29％則覺得自己被「針對」，其中Lexus車主有47％感到鳥類特別「針對他們的車」，Tesla車主也有39％表達相似感受。

鳥類具備紫外線感知能力，特定車色在牠們眼中格外明顯。

▲鳥類具備紫外線感知能力，特定車色在牠們眼中格外明顯。

雖然調查主要依賴自述回報，專家也提醒白色與銀灰車身的糞便痕跡較不明顯，可能導致統計被低估。不過，鳥糞造成的實質損害不容小覷。報告指出，近四分之一美國車主每年因清洗與修復花費超過500美元（約新台幣1萬6千元），其中十分之一車主更出現漆面損傷。

若想避免愛車遭殃，研究人員建議車主避免停車於電線桿、樹蔭或屋簷下，可使用車罩或停入車庫，降低被鳥類「空襲」的機率。

延伸閱讀
真卡神！他「狂辦1638張信用卡」創金氏世界紀錄　背後原因超意外
長榮空服員抱病執勤亡　華航「急發內部信」全文曝光
原始連結

關鍵字：汽車鳥屎攻擊烤漆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【有種語言叫雙黃燈】後車暖心禮讓換車道 前車閃燈回謝

推薦閱讀

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

最新文章

賓士最新電動車挑戰5分鐘充滿2025-10-16

被鳥屎攻擊機率最高車色＆品牌曝光2025-10-16

速霸陸2款全新STI概念車東京首演2025-10-16

288萬TOYOTA霸王級越野休旅抵台2025-10-16

台灣「進口Nissan X-Trail油電」最多折價22.1萬2025-10-16

愛快羅密歐「改款新Tonale休旅亮相2025-10-16

「日系豪華中型休旅」打破停產謠言2025-10-16

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」2025-10-16

三菱預告「2款全新休旅」以Outlander延伸打造2025-10-16

日本2大商用車巨頭公布合作進度2025-10-15

熱門文章

被鳥屎攻擊機率最高車色＆品牌曝光2025-10-16

賓士最新電動車挑戰5分鐘充滿2025-10-16

速霸陸2款全新STI概念車東京首演2025-10-16

台灣「進口Nissan X-Trail油電」最多折價22.1萬2025-10-16

TOYOTA油電Altis、國產7人座油耗曝光2025-10-15

「TOYOTA第6代RAV4」今年開賣2025-10-14

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」2025-10-16

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手2025-10-13

「日系豪華中型休旅」打破停產謠言2025-10-16

「TOYOTA全新電動車」續航超過1千公里2025-10-13

相關新聞

速霸陸「2款全新STI概念車」東京移動展首演！燃油引擎＆電動車都有

速霸陸「2款全新STI概念車」東京移動展首演！燃油引擎＆電動車都有

288萬！TOYOTA「霸王級越野休旅」抵台　限量100輛超過2500人瘋搶

288萬！TOYOTA「霸王級越野休旅」抵台　限量100輛超過2500人瘋搶

美國通用汽車宣布「停止開發氫氣車」！資源全面轉向發展電動車

美國通用汽車宣布「停止開發氫氣車」！資源全面轉向發展電動車

貓咪太挑釁！？牧羊犬對隔壁車瘋狂吠叫　女一看傻眼：誤會大了

貓咪太挑釁！？牧羊犬對隔壁車瘋狂吠叫　女一看傻眼：誤會大了

Nissan休旅車「高速公路可解放雙手」！美規Murano導入最新駕駛輔助

Nissan休旅車「高速公路可解放雙手」！美規Murano導入最新駕駛輔助

讀者迴響

熱門文章

愛車被鳥屎攻擊「機率最高車色＆品牌曝光」！這些撇步能避免遭殃

愛車被鳥屎攻擊「機率最高車色＆品牌曝光」！這些撇步能避免遭殃

賓士最新電動車「挑戰5分鐘充滿」！比肩加油速度便利性大升級

賓士最新電動車「挑戰5分鐘充滿」！比肩加油速度便利性大升級

速霸陸「2款全新STI概念車」東京移動展首演！燃油引擎＆電動車都有

速霸陸「2款全新STI概念車」東京移動展首演！燃油引擎＆電動車都有

台灣「進口Nissan X-Trail油電」折價優惠22.1萬！新年式開賣推新車色

台灣「進口Nissan X-Trail油電」折價優惠22.1萬！新年式開賣推新車色

TOYOTA油電Altis、國產7人座油耗曝光！納智捷n5雙馬達性能版現身

TOYOTA油電Altis、國產7人座油耗曝光！納智捷n5雙馬達性能版現身

「TOYOTA第6代RAV4」今年開賣！原廠公布全新車載系統：比想像中更厲害

「TOYOTA第6代RAV4」今年開賣！原廠公布全新車載系統：比想像中更厲害

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」1.5升油電油耗27.8km/L

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」1.5升油電油耗27.8km/L

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手！台灣本月底上市

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手！台灣本月底上市

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366