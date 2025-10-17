新「TOYOTA跨界跑旅」歐洲亮相！1.8升油電追加超帥運動款

▲歐洲釋出新年式TOYOTA C-HR，GR Sport終於有1.8升油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣市場暫且無緣的新一代TOYOTA C-HR跨界跑旅，於歐洲釋出新年式準備近期上市，這回重點不只在配備小升級，連 GR Sport 運動版 也首度導入 1.8 升油電動力，讓喜歡運動外觀但不想追求高輸出的人，也能找到更輕鬆入手的選擇。

▲外觀增加新車色、18吋鋁圈，車內則有新座椅配色。

新年式 C-HR 推出兩款全新車色「風暴灰（Storm Grey）」與「月光藍（Lunar Sky Blue）」，搭配車身線條更顯前衛。中階車型還換上新款18吋鋁圈，採消光黑與鍍鉻雙色設計，整體視覺更具層次感。

座艙則導入全新的 Samara 灰黑雙色座椅材質，質感升級之餘，也讓內裝氣氛更顯年輕。

▲1.8升油電追加GR Sport運動款。

過去 GR Sport 車型僅搭載 2.0 升油電與 PHEV 動力，這次新年式新增 1.8 升油電版本，綜效輸出來到 140 匹馬力，主打節能取向；若想要更多動力，2.0 升油電依舊提供 198 匹馬力，而 PHEV 插電式油電則可爆發 223 匹馬力，純電行駛約可達 66 公里。