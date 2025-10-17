ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

新「TOYOTA跨界跑旅」歐洲亮相！1.8升油電追加超帥運動款

▲歐洲釋出新年式TOYOTA C-HR，GR Sport終於有1.8升油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲歐洲釋出新年式TOYOTA C-HR，GR Sport終於有1.8升油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣市場暫且無緣的新一代TOYOTA C-HR跨界跑旅，於歐洲釋出新年式準備近期上市，這回重點不只在配備小升級，連 GR Sport 運動版 也首度導入 1.8 升油電動力，讓喜歡運動外觀但不想追求高輸出的人，也能找到更輕鬆入手的選擇。

▲歐洲釋出新年式TOYOTA C-HR，GR Sport終於有1.8升油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲歐洲釋出新年式TOYOTA C-HR，GR Sport終於有1.8升油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲外觀增加新車色、18吋鋁圈，車內則有新座椅配色。

新年式 C-HR 推出兩款全新車色「風暴灰（Storm Grey）」與「月光藍（Lunar Sky Blue）」，搭配車身線條更顯前衛。中階車型還換上新款18吋鋁圈，採消光黑與鍍鉻雙色設計，整體視覺更具層次感。

座艙則導入全新的 Samara 灰黑雙色座椅材質，質感升級之餘，也讓內裝氣氛更顯年輕。

▲歐洲釋出新年式TOYOTA C-HR，GR Sport終於有1.8升油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲1.8升油電追加GR Sport運動款。

過去 GR Sport 車型僅搭載 2.0 升油電與 PHEV 動力，這次新年式新增 1.8 升油電版本，綜效輸出來到 140 匹馬力，主打節能取向；若想要更多動力，2.0 升油電依舊提供 198 匹馬力，而 PHEV 插電式油電則可爆發 223 匹馬力，純電行駛約可達 66 公里。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTAC-HR跨界SUV休旅車大改款第2代油電電動車RAV4

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【館長15萬交保】新北檢偵訊20分鐘結束：剛剛關了一下下

推薦閱讀

賓士「最新豪華概念跑車」上海亮相！特殊烤漆曬太陽1年能跑12000KM

賓士「最新豪華概念跑車」上海亮相！特殊烤漆曬太陽1年能跑12000KM

最低189.8萬！台灣福斯「新一代Tiguan休旅」黑化外觀升級不加價

最低189.8萬！台灣福斯「新一代Tiguan休旅」黑化外觀升級不加價

新「TOYOTA跨界跑旅」歐洲亮相！1.8升油電追加超帥運動款

新「TOYOTA跨界跑旅」歐洲亮相！1.8升油電追加超帥運動款

「MG全新休旅空間更勝HS」提前現身！歐洲最快今年發表

「MG全新休旅空間更勝HS」提前現身！歐洲最快今年發表

「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表！尺碼接近Corolla Cross

「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表！尺碼接近Corolla Cross

賓士最新電動車「挑戰5分鐘充滿」！比肩加油速度便利性大升級

賓士最新電動車「挑戰5分鐘充滿」！比肩加油速度便利性大升級

最新文章

賓士最新豪華概念跑車上海亮相2025-10-17

台灣福斯「新一代Tiguan休旅」黑化外觀不加價2025-10-17

新「TOYOTA跨界跑旅」歐洲亮相2025-10-17

「MG全新休旅空間更勝HS」提前現身2025-10-17

「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表2025-10-17

賓士最新電動車挑戰5分鐘充滿2025-10-16

被鳥屎攻擊機率最高車色＆品牌曝光2025-10-16

速霸陸2款全新STI概念車東京首演2025-10-16

288萬TOYOTA霸王級越野休旅抵台2025-10-16

台灣「進口Nissan X-Trail油電」最多折價22.1萬2025-10-16

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表2025-10-17

被鳥屎攻擊機率最高車色＆品牌曝光2025-10-16

賓士最新電動車挑戰5分鐘充滿2025-10-16

台灣「進口Nissan X-Trail油電」最多折價22.1萬2025-10-16

速霸陸2款全新STI概念車東京首演2025-10-16

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」2025-10-16

TOYOTA油電Altis、國產7人座油耗曝光2025-10-15

「MG全新休旅空間更勝HS」提前現身2025-10-17

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手2025-10-13

「TOYOTA第6代RAV4」今年開賣2025-10-14

相關新聞

「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表！尺碼接近Corolla Cross

「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表！尺碼接近Corolla Cross

賓士最新電動車「挑戰5分鐘充滿」！比肩加油速度便利性大升級

賓士最新電動車「挑戰5分鐘充滿」！比肩加油速度便利性大升級

288萬！TOYOTA「霸王級越野休旅」抵台　限量100輛超過2500人瘋搶

288萬！TOYOTA「霸王級越野休旅」抵台　限量100輛超過2500人瘋搶

電動公車燒成火球　運安會：單一個案「也可能變系統性問題」

電動公車燒成火球　運安會：單一個案「也可能變系統性問題」

「日系豪華中型休旅」打破停產謠言！全新改款現身換上最新座艙

「日系豪華中型休旅」打破停產謠言！全新改款現身換上最新座艙

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表！尺碼接近Corolla Cross

「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表！尺碼接近Corolla Cross

愛車被鳥屎攻擊「機率最高車色＆品牌曝光」！這些撇步能避免遭殃

愛車被鳥屎攻擊「機率最高車色＆品牌曝光」！這些撇步能避免遭殃

賓士最新電動車「挑戰5分鐘充滿」！比肩加油速度便利性大升級

賓士最新電動車「挑戰5分鐘充滿」！比肩加油速度便利性大升級

台灣「進口Nissan X-Trail油電」折價優惠22.1萬！新年式開賣推新車色

台灣「進口Nissan X-Trail油電」折價優惠22.1萬！新年式開賣推新車色

速霸陸「2款全新STI概念車」東京移動展首演！燃油引擎＆電動車都有

速霸陸「2款全新STI概念車」東京移動展首演！燃油引擎＆電動車都有

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」1.5升油電油耗27.8km/L

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」1.5升油電油耗27.8km/L

TOYOTA油電Altis、國產7人座油耗曝光！納智捷n5雙馬達性能版現身

TOYOTA油電Altis、國產7人座油耗曝光！納智捷n5雙馬達性能版現身

「MG全新休旅空間更勝HS」提前現身！歐洲最快今年發表

「MG全新休旅空間更勝HS」提前現身！歐洲最快今年發表

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366