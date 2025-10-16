ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「日系豪華中型休旅」打破停產謠言！全新改款現身換上最新座艙

▲Infiniti QX50於大陸搶先釋出小改款！（圖／翻攝自Infiniti）

▲Infiniti QX50於大陸搶先釋出小改款！（圖／翻攝自Infiniti）

記者徐煜展／綜合報導

許久未改款的Infiniti主力休旅QX50，原本被外界認為將在2026年左右停產，不過大陸市場倒是突襲釋出最新小改款，並換上最新流行的數位座艙，讓老將QX50繼續能奮戰車壇與LEXUS NX來過招！

▲Infiniti QX50於大陸搶先釋出小改款！（圖／翻攝自Infiniti）

▲大陸改款QX50外型變化不大，主要針對內裝配備升級。

台灣仍在售的Infiniti QX50，是品牌主力銷售車款，級距對手有強勢的LEXUS NX，而為了活絡Infiniti QX50市場競爭力，大陸市場搶先釋出改款，售價35.08萬人民幣起，折合新台幣156萬。

尺碼維持4,705x1,903x1,681mm、軸距達2,798mm，而變化最有感的是車室，在原有的中控下方螢幕外，又再度新增全新的中控螢幕，讓新QX50擁有上下雙螢幕配置，並升級17具Bose音響喇叭、棕色皮革內裝配色等。

▲Infiniti QX50於大陸搶先釋出小改款！（圖／翻攝自Infiniti）

▲Infiniti QX50於大陸搶先釋出小改款！（圖／翻攝自Infiniti）

▲內裝除了升級大螢幕外，也增加Bose音響、棕色內裝等。

動力採2.0升可變壓縮比渦輪引擎，配上CVT變速箱，繳出245匹馬力，頂規車型則來到261匹馬力，並具有四輪驅動配置。隨著大陸新改款QX50現身，其他市場是否跟進為QX50續命，值得後續觀察。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

關鍵字：InfinitiQX60SUV休旅車豪華7人座跨界休旅V6引擎Q60停產跑車QX50QX65

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞

