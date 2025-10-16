三菱預告「2款全新休旅」以Outlander延伸打造！新概念車化身行動飯店

▲三菱預告2款全新休旅！以及日本10月車展還有概念車等著發表。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

三菱預告將有2款全新休旅即將發表，1款採用純電動力準備在電動車市場大展身手，1款為以Outlander Trail Edition越野款延伸打造的新作，繼續鎖定北美市場，同時10月底的東京移動車展三菱也沒缺席，將帶來擁有超大空間的全新概念車！

▲三菱電動休旅將與Nissan Leaf互為雙生車。（圖／翻攝自Nissan）

關於電動休旅其實已經有跡可循，預計會是以Nissan Leaf為基礎打造的雙生電動休旅，雖然是合作開發，但三菱強調不是單純「換Logo」那麼簡單，而是會在造型、懸吊調校、甚至動力反應上，做出屬於三菱風格的駕駛感。

目前傳出這款電動跨界不會搭載Nissan的 ProPilot 2.0輔助駕駛系統，而是採用三菱獨自開發的輔助駕駛系統。

▲不同於外觀取向的Outlander Trail Edition，三菱要推出強化Outlander強悍越野款。

另一款新車則是現行Outlander Trail Edition的延伸版本，但走向完全不同。這次三菱要打造的是一款真正擁有強悍越野能力的硬派休旅，底盤則加高、懸吊強化，並導入經典的 S-AWC（Super All Wheel Control）全時四驅系統。

▲全新概念車擁有可供車床露營的大空間。

而在10月底的日本移動車展，三菱也將帶來全新概念車，從目前官方資訊來看，後廂將擁有舒適、極大化的車床空間，就像是一輛移動飯店，可供露營、車宿使用，很有可能是為了下一代得利卡開始鋪路。