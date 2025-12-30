米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

圖文／7Car 小七車觀點

Michelin 宣布將在 2026 年消費性電子展 CES 上首度公開新一代智慧輪胎技術，透過人工智慧即時分析輪胎使用狀態，能夠快速並精準掌握輪胎的實際運用與磨損狀況。

這套系統由 Michelin 與科技公司 Sonatus 共同開發，核心概念並非在輪胎內大量加裝感應器，而是透過整合車輛既有訊號來推算輪胎的實際負荷與磨耗狀態。系統可分析包含煞車力道、車輛載重、過彎時的側向力，以及行駛過程中的動態條件，藉此即時評估輪胎健康程度，並預測後續使用風險。

Michelin 將這項技術分為 SmartLoad 與 SmartWear 兩大模組，前者著重於輪胎所承受的實際負載，後者則聚焦於磨耗狀況的演算與預測。原廠預期，這樣的智慧化監控方式，未來有機會逐步取代傳統僅能量測胎壓的監測系統，讓車輛能掌握更完整的輪胎狀態資訊。Michelin 內部估算，若相關技術能在全球市場普及，到 2030 年有機會為產業帶來約 16.8 億美元等值的節省效益，涵蓋輪胎壽命延長、事故風險降低與維修成本下降等層面。

在系統架構上，Michelin 特別強調與 Sonatus Collector 人工智慧平台的整合彈性，可依不同車型與使用情境快速部署，對原廠與車隊管理端而言，導入門檻相對低。另一個值得注意的設計，是所有輪胎相關資料皆保留在車輛端運算，不需上傳雲端。這樣的作法，明顯回應近年車聯網與資安議題的疑慮，也有助於降低原廠與消費者對資料外流的顧慮。

Michelin 表示，智慧輪胎的核心價值不在於單一數據，而是透過輪胎物理模型與數位分身概念，將複雜的行車資訊轉化為可預測、可判讀的結果，協助原廠與車隊在安全、成本與永續移動之間取得更好的平衡。

為了讓外界更直觀理解技術實際運作方式，Michelin 與 Sonatus 將在 CES 現場以一輛 1970 年式 Ford Bronco 進行展示，透過 MyTires 應用程式，即時呈現輪胎健康數據，讓參觀者能直接看到智慧輪胎在行駛過程中的回饋結果。