台北車展／HONDA「全新跨界休旅、雙門跑車」實車超美　2.0油電即將上市

▲台灣本田端出王牌主菜！Prelude、ZR-V登台首秀。（圖／記者徐煜展攝、HONDA）

▲台灣本田端出王牌主菜！Prelude、ZR-V登台首秀。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

12月30日台北車展，台灣本田HONDA以「e:HEV 油電科技」作為主軸，帶來兩款備受矚目的新世代車型Prelude跑車與 ZR-V休旅。兩車皆採用 2.0 升 e:HEV 油電混合動力系統，搶先在台北車展亮相，預計明年上市。

▲HONDA 台北車展。（圖／記者徐煜展攝）

▲HONDA,Prelude（圖／記者徐煜展攝）

▲Prelude重出江湖！更在台北車展吸引不少目光。

Prelude 之名對不少車迷而言並不陌生，過去象徵HONDA的雙門跑車精神。本次展出的新世代 Prelude，外型以低重心比例、流線車頂與銳利車頭線條，重新詮釋「運動化雙門」的定位，在眾多 SUV 當道的市場中顯得格外搶眼。

動力核心為 2.0 升 e:HEV 系統，其運作邏輯以電動馬達作為主要驅動來源，引擎多半負責發電，僅在高速或特定情境下直接驅動車輪。原廠指出，Prelude 在底盤與轉向調校上將更偏向駕駛樂趣，強調彎道穩定性與操控回饋，鎖定重視設計感與操駕體驗、同時又不想放棄油電效率的消費族群。

▲HONDA 台北車展。（圖／記者徐煜展攝）

▲HONDA 台北車展。（圖／記者徐煜展攝）

▲ZR-V預計採進口導入，尺碼介於HR-V、CR-V之間。

另一款焦點車型 ZR-V，則肩負著擴充品牌跨界 SUV 產品線的重要角色。其尺碼與定位介於 HR-V 與 CR-V 之間，外觀風格走向都會時尚路線，線條較為簡潔俐落，車室設計也強調質感與科技氛圍，瞄準年輕家庭與都會通勤族。

ZR-V 同樣搭載 2.0 升 e:HEV 油電系統，特別適合台灣常見的市區行駛環境。低速時以電動馬達驅動，能有效降低油耗與噪音；需要加速或長途巡航時，引擎介入提供穩定能量來源，兼顧效率與實用性。對於希望從傳統燃油車升級、但尚未準備全面投入純電車的消費者而言，ZR-V 的油電設定被視為相對務實的選項。

2026台北新車暨新能源車大展

日期：2025／12／31-2006／1／4
時間：10:00-18:00
地點：台北世貿（台北市信義區信義路五段5號）
票價：全票250元，優待票200元，敬老／愛心票120元，6歲以下免費入場

