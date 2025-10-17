ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
雷諾「超級電動鋼砲R5 Turbo 3E」現身！致敬80年代拉力冠軍猛獸

圖文／7Car 小七車觀點

Renault R5 Turbo 3E 這款靈感來自 1980 年代傳奇 R5 Turbo 的純電超級掀背車，日前在法國科西嘉島舉行的 Tour de Corse 歷史性拉力賽中首次公開動態亮相，藉此向 1985 年 Jean Ragnotti 駕駛 Maxi 5 Turbo 奪冠滿 40 週年致敬。

R5 Turbo 3E 以鮮明的藍、紅、白三色彩繪呈現原始車型精神，並由品牌大使 Julien Saunier 駕駛完成示範。Saunier 在受訪時形容這輛車是「真正的拉力猛獸」，擁有線性卻強烈的加速力、可精準控制的強力制動，以及能輕鬆完成受控漂移的底盤表現。

這次展示的兩輛原型車仍處於開發階段，預計將於 2027 年開始生產。除了在拉力賽段演出外，R5 Turbo 3E 也在 Calvi 港口向觀眾展示其靈活身手，Saunier 現場演繹 360 度與 180 度甩尾，凸顯後驅設定與液壓手煞車的靈活操控。

然而有趣的是，該車自亮相以來最受熱議的卻不是性能表現，而是「太安靜」。由於採純電驅動，車輛幾乎沒有引擎聲浪，影片中只聽得到輪胎摩擦與碎石反彈聲。許多觀眾在社群留言打趣：「我以為手機靜音沒開聲音」、「Turbo 到底在哪？」甚至有人建議 Renault 加入人工引擎音效或乾脆推出油電版本，以重現經典 R5 的熱血靈魂。

技術層面上，R5 Turbo 3E 並非量產 R5 E-Tech 的強化版，而是與 Alpine 聯合開發的專屬純電底盤作品。車體結構以鋁合金底盤搭配碳纖維上層架構打造，後軸配置雙輪內馬達，最大輸出 547 匹馬力（408 kW / 555 PS），0 到 100 km/h 加速低於 3.5 秒。懸吊系統採雙 A 臂設計，前後配重比例達到近乎理想的 43：57。

電池容量為 70 kWh，在 WLTP 測試下續航里程超過 400 公里，快充功能可於 15 分鐘內從 15% 補電至 80%。

Renault 計畫於 2027 至 2029 年間限量生產 1,980 輛 R5 Turbo 3E，目前已有約半數名額被預訂。建議售價為 160,000 歐元（約新台幣 6,400,000 元），並將於歐洲、英國、中東、日本與澳洲市場販售。

這款車不僅是對過去榮光的致敬，更象徵 Renault 在電動化時代中持續追求駕馭樂趣的態度。R5 Turbo 3E 用無聲的爆發力，重新定義了「瘋狂掀背」的意義。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

