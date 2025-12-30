ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台北車展／Mazda「全新概念跑車」降臨　大改款CX-5再等等

▲Mazda

▲Mazda Iconic SP概念跑車親臨台北車展。（圖／記者徐煜展攝、Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

2026台北新車暨新能源車大展12月30日正式開幕，台灣Mazda馬自達以「Smile Every Mile」為主題，在車展現場帶來重磅展示亮點從日本空運來台的 Mazda Iconic SP 概念跑車，至於車迷關心的新一代CX-5今年無緣，預計明年下半季才會導入。

▲Iconic SP外型超帥，更是作為MX-5的精神傳承。（圖／翻攝自Mazda）

▲Iconic SP外型超帥，更是作為MX-5的精神傳承。（圖／翻攝自Mazda）

這款概念車最早於 2023 日本移動展登場，其設計靈感承襲經典 RX-7 跑車的精神，同時尺寸介於 RX-7 與現役 MX-5 之間，兼具經典與現代感。車身線條低矮寬體、造型極具未來感，是本屆車展的吸睛焦點之一。

在動力部分，Iconic SP 採用 油電增程式動力架構，搭載一具 1.6 升雙轉子引擎 作為發電機，並由電動馬達驅動車輛，整體系統最大綜效可達約 370 匹馬力。這樣的設計不僅延續轉子引擎的特色，同時兼顧效率與永續性能。

▲Mazda馬自達日本移動展概念車與新CX-5。（圖／記者張慶輝攝）

▲Mazda馬自達日本移動展概念車與新CX-5。（圖／記者張慶輝攝）

▲新一代CX-5台灣預計明年下半季導入。

新一代CX-5日前已在北美、歐洲發表，台灣預計等日本明年上市後才會有進一步消息，目前北美、歐洲都以2.5升排氣量為主，至於台灣敲碗的入門2.0升汽油，需待日本發表後才會明朗化。

2026台北新車暨新能源車大展

日期：2025／12／31-2026／1／4
時間：10:00-18:00
地點：台北世貿（台北市信義區信義路五段5號）
票價：全票250元，優待票200元，敬老／愛心票120元，6歲以下免費入場

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

