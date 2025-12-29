「納智捷n7首撞TNCAP」成焦點！TOYOTA休旅4星、Tucson L獲3星

▲TNCAP新一輪成績公布！4款國產車上場。（圖／翻攝自TNCAP、記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣 TNCAP 今12月29日公布最新一波新車安全撞擊測試結果，本次一口氣測試 4 款車型，普遍都是國產車，分別為Hyundai Custin、Tucson L，以及備受矚目的TOYOTA Yaris Cross 與國產電動車納智捷 n7，其中後兩者不僅話題性高，也被視為本次測試的最大看點。

▲TNCAP公布第一版諸多獎項，並預告明年第二版撞測更嚴格。

2025年即將落幕，台灣TNCAP也公布第一版獎項，包含積極自費參與的卓越參與獎，由裕隆汽車獲獎，其次台灣本田、國瑞汽車也都取得參與獎殊榮，最佳旅行車式車型獎為特斯拉Model Y，最佳轎車式車型獎由福特Focus拿下，隨著第一版於2025年結束，台灣TNCAP也預告明年更嚴格的第二版即將啟動，為國人購車提供更嚴格車輛安全檢驗。

Custin、Tucson L皆屬於品牌主力車款，前者為主打家庭與商務市場的 MPV，後者則是台灣最暢銷的中型休旅之一，不過安全評等上，TNCAP公告Custin只有4星評價，主要在安全輔助不夠完善，而Tucson L獲3星，則在後座乘客保護力不足。

▲Hyundai兩款車僅拿到4星與3星評價。

Custin於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護 74%、兒童保護 75%、行人保護 67%及安全輔助 69%，依據星級評等平衡標準規定，CUSTIN 車型整體星級評等為4顆星。

Tucson L於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護 72%、兒童保護 55%、行人保護 52%及安全輔助 71%，依據星級評等平衡標準規定，TUCSON L 車型整體星級評等為3顆星。

▲Yaris Cross自費參加，拿到4星評價。

真正引發討論的，則是TOYOTA Yaris Cross、納智捷n7以「自費方式」參加 TNCAP 撞擊測試。TOYOTA Yaris Cross 近年銷量表現亮眼，但最終只拿4星，與5星滿等無緣。

Yaris Cross於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護 80%、兒童保護 71%、行人保護 82%及安全輔助66%，依據星級評等平衡標準規定，Yaris Cross車型整體星級評等為4顆星。

▲納智捷n7首撞TNCAP，拿到5星高分。

另一大焦點，則是納智捷 n7 首度接受 TNCAP 撞擊測試。作為台灣國產電動車代表，n7 的安全表現不僅攸關鴻海電動車品牌形象，也被視為國產電動車技術成熟度的重要指標。n7 採用專屬電動車平台，車體結構與電池防護設計皆是關注重點，實撞過程中，電池並未起火，且達到完善保護假人，加上完整的主被動安全防護，是台灣國產電動車第1款拿到5星滿分。

n7於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護90%、兒童保護 87%、行人保護 68%及安全輔助 86%，依據星級評等平衡標準規定，n7 車型整體星級評等為5顆星。

▲TNCAP正式啟動從2023年開始，拿到5星評價已經有13款車型，4星有6款、3星為5款，0顆星為1款。