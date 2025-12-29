ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「納智捷n7首撞TNCAP」成焦點！TOYOTA休旅4星、Tucson L獲3星

▲TNCAP 

▲TNCAP新一輪成績公布！4款國產車上場。（圖／翻攝自TNCAP、記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣 TNCAP 今12月29日公布最新一波新車安全撞擊測試結果，本次一口氣測試 4 款車型，普遍都是國產車，分別為Hyundai Custin、Tucson L，以及備受矚目的TOYOTA Yaris Cross 與國產電動車納智捷 n7，其中後兩者不僅話題性高，也被視為本次測試的最大看點。

▲TNCAP（圖／記者徐煜展攝）

▲TNCAP（圖／記者徐煜展攝）

▲TNCAP公布第一版諸多獎項，並預告明年第二版撞測更嚴格。

2025年即將落幕，台灣TNCAP也公布第一版獎項，包含積極自費參與的卓越參與獎，由裕隆汽車獲獎，其次台灣本田、國瑞汽車也都取得參與獎殊榮，最佳旅行車式車型獎為特斯拉Model Y，最佳轎車式車型獎由福特Focus拿下，隨著第一版於2025年結束，台灣TNCAP也預告明年更嚴格的第二版即將啟動，為國人購車提供更嚴格車輛安全檢驗。

▲TNCAP

▲TNCAP

Custin、Tucson L皆屬於品牌主力車款，前者為主打家庭與商務市場的 MPV，後者則是台灣最暢銷的中型休旅之一，不過安全評等上，TNCAP公告Custin只有4星評價，主要在安全輔助不夠完善，而Tucson L獲3星，則在後座乘客保護力不足。

▲TNCAP

▲TNCAP

▲Hyundai兩款車僅拿到4星與3星評價。

Custin於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護 74%、兒童保護 75%、行人保護 67%及安全輔助 69%，依據星級評等平衡標準規定，CUSTIN 車型整體星級評等為4顆星。

Tucson L於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護 72%、兒童保護 55%、行人保護 52%及安全輔助 71%，依據星級評等平衡標準規定，TUCSON L 車型整體星級評等為3顆星。

▲TNCAP

▲TNCAP

▲Yaris Cross自費參加，拿到4星評價。

真正引發討論的，則是TOYOTA Yaris Cross、納智捷n7以「自費方式」參加 TNCAP 撞擊測試。TOYOTA Yaris Cross 近年銷量表現亮眼，但最終只拿4星，與5星滿等無緣。

Yaris Cross於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護 80%、兒童保護 71%、行人保護 82%及安全輔助66%，依據星級評等平衡標準規定，Yaris Cross車型整體星級評等為4顆星。

▲TNCAP

▲TNCAP

▲納智捷n7首撞TNCAP，拿到5星高分。

另一大焦點，則是納智捷 n7 首度接受 TNCAP 撞擊測試。作為台灣國產電動車代表，n7 的安全表現不僅攸關鴻海電動車品牌形象，也被視為國產電動車技術成熟度的重要指標。n7 採用專屬電動車平台，車體結構與電池防護設計皆是關注重點，實撞過程中，電池並未起火，且達到完善保護假人，加上完整的主被動安全防護，是台灣國產電動車第1款拿到5星滿分。

n7於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護90%、兒童保護 87%、行人保護 68%及安全輔助 86%，依據星級評等平衡標準規定，n7 車型整體星級評等為5顆星。

▲TNCAP（圖／記者徐煜展攝）

▲TNCAP正式啟動從2023年開始，拿到5星評價已經有13款車型，4星有6款、3星為5款，0顆星為1款。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TNCAP撞擊測試TOYOTAHONDAMGLuxgen

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

推薦閱讀

TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

【周焦點】國產休旅折價15萬　TOYOTA進口休旅上市　Peugeot新408接單

【周焦點】國產休旅折價15萬　TOYOTA進口休旅上市　Peugeot新408接單

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

最新文章

TOYOTA GR86跑車變身越野機器2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

福斯Golf GTI今年迎來50歲生日2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

Array2026-01-02

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售2026-01-02

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

福斯Golf GTI今年迎來50歲生日2026-01-03

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口2026-01-01

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

便宜TOYOTA RAV4、Camry零關稅要來了2025-09-30

相關新聞

「第6代TOYOTA RAV4」又有新外觀！新舊同場較勁明年1月亮相

「第6代TOYOTA RAV4」又有新外觀！新舊同場較勁明年1月亮相

Sony聯手Honda「首款電動車明年開賣」！車內可連線玩PS遊戲

Sony聯手Honda「首款電動車明年開賣」！車內可連線玩PS遊戲

比亞迪來勢洶洶「傳Honda規劃電動版K-Car」！級距冠軍迎大轉型

比亞迪來勢洶洶「傳Honda規劃電動版K-Car」！級距冠軍迎大轉型

TOYOTA「無人駕駛拖車投入羽田機場運作」！首批3輛負責國內線工作

TOYOTA「無人駕駛拖車投入羽田機場運作」！首批3輛負責國內線工作

104萬起！TOYOTA「第6代RAV4台灣開始接單」搭配舊換新百萬有找

104萬起！TOYOTA「第6代RAV4台灣開始接單」搭配舊換新百萬有找

讀者迴響

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366