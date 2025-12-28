ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Sony聯手Honda「首款電動車明年開賣」！車內可連線玩PS遊戲

圖文／7Car 小七車觀點

Sony Honda Mobility Afeela 1 經過多次預告與宣傳後，正式由官方宣布將於明年進入北美市場，動力系統搭載一組容量 91 kWh 的電池系統搭配雙電動馬達與全時四輪驅動架構，最大綜效輸出可達 483 匹馬力。同時針對車內娛樂與數位互聯部分投注相當大的資源與創意，全車系首波起價為 89,900 美元，高階車型則達 102,900 美元。

在座艙體驗上，Afeela 1 的亮點之一是標配與 PlayStation 遊戲平台的整合功能。車主可以透過 PlayStation Remote Play，將家中 PlayStation 5 或 PlayStation 4 上的遊戲串流到中控螢幕，或是透過後座的顯示器進行遊玩。遊戲操作可透過 PlayStation 控制器或觸控螢幕進行，這樣的安排提供了長途行駛或等候時段更多的娛樂選擇。此外 Sony Honda Mobility 也指出，遊戲串流至少需要下載速度 5 Mbps 的連線，而穩定達到 15 Mbps 則能提供更流暢的體驗，顯示出車內娛樂功能仍與行動網路品質密切相關。

除娛樂功能外，Afeela 1 亦將採用由 Reviver 提供的數位車牌，這種由原廠直接提供的數位牌照方案，在車輛剛交付時便已安裝，象徵整車設計重視軟體定義車輛（software-defined vehicle, SDV）理念的一環。數位車牌可透過網路更新，也具備更彈性的資訊呈現方式，進一步拉高 Afeela 在智慧車領域的識別度。

Sony Honda Mobility 已宣布 Afeela 1 將先在加州開始銷售，不過目前尚未公布其他美國州份的交車時間。從銷售策略來看，加州作為美國新能源政策的先行市場、不少新技術首發地，自然成為第一波上市重點區域。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Honda本田Sony索尼Afeela1電動車汽車新車

