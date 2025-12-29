「第6代TOYOTA RAV4」又有新外觀！新舊同場較勁明年1月亮相

▲TOYOTA以RAV4為主秀！即將參展明年1月東京改裝車展。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

一年一度的東京改裝車展即將在明年1月9日開幕，TOYOTA集團旗下的豐田自動織機宣布，將展出多款新舊RAV4為基礎打造的改裝展示車，向車迷宣告：RAV4休旅不只實用，還能玩出很多新花樣！

▲6代RAV4 GR Sport還不夠殺！明年1月預計會有更帥的升級版。

TOYOTA RAV4於明年1月改裝車展將以3大為主題，其中將有更帥的GR Sport升級版概念車，以過去TOYOTA操作行銷手法來看，這款GR Sport升級版將作為日本市場專屬特色。

▲RAV4 Adventure升級改裝套件更有野味。

主打喜愛露營、越野生活的玩家，以RAV4 Adventure越野款為基礎，透過更硬派的外觀造型、全地形輪胎、車頂架等配件加強實用性，看起來就像能真正衝進山林去探索。

▲5代RAV4也將以改裝版與6代大改款拚人氣。

有了6代新歡，原廠也沒忘了5代舊愛，為5代舊車主打造的Upgrade Concept概念車也值得一看，以5代RAV4車身一側保留原廠樣貌，另一側則換上改裝部件。這種直接的視覺對比，不只是好看，也讓消費者一目了然看到改裝後的差異與效果。