ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「第6代TOYOTA RAV4」又有新外觀！新舊同場較勁明年1月亮相

▲TOYOTA以RAV4為主秀！即將參展明年1月東京改裝車展。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA以RAV4為主秀！即將參展明年1月東京改裝車展。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

一年一度的東京改裝車展即將在明年1月9日開幕，TOYOTA集團旗下的豐田自動織機宣布，將展出多款新舊RAV4為基礎打造的改裝展示車，向車迷宣告：RAV4休旅不只實用，還能玩出很多新花樣！

▲TOYOTA以RAV4為主秀！即將參展明年1月東京改裝車展。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲6代RAV4 GR Sport還不夠殺！明年1月預計會有更帥的升級版。

TOYOTA RAV4於明年1月改裝車展將以3大為主題，其中將有更帥的GR Sport升級版概念車，以過去TOYOTA操作行銷手法來看，這款GR Sport升級版將作為日本市場專屬特色。

▲TOYOTA以RAV4為主秀！即將參展明年1月東京改裝車展。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA以RAV4為主秀！即將參展明年1月東京改裝車展。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲RAV4 Adventure升級改裝套件更有野味。

主打喜愛露營、越野生活的玩家，以RAV4 Adventure越野款為基礎，透過更硬派的外觀造型、全地形輪胎、車頂架等配件加強實用性，看起來就像能真正衝進山林去探索。

▲TOYOTA以RAV4為主秀！即將參展明年1月東京改裝車展。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲5代RAV4也將以改裝版與6代大改款拚人氣。

有了6代新歡，原廠也沒忘了5代舊愛，為5代舊車主打造的Upgrade Concept概念車也值得一看，以5代RAV4車身一側保留原廠樣貌，另一側則換上改裝部件。這種直接的視覺對比，不只是好看，也讓消費者一目了然看到改裝後的差異與效果。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTARAV4HONDACR-VFORDKUGAWildlander

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

蔡依林也想再加場　大巨蛋有空快call她

推薦閱讀

TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

【周焦點】國產休旅折價15萬　TOYOTA進口休旅上市　Peugeot新408接單

【周焦點】國產休旅折價15萬　TOYOTA進口休旅上市　Peugeot新408接單

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

最新文章

TOYOTA GR86跑車變身越野機器2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

福斯Golf GTI今年迎來50歲生日2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

Array2026-01-02

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售2026-01-02

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

福斯Golf GTI今年迎來50歲生日2026-01-03

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口2026-01-01

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

便宜TOYOTA RAV4、Camry零關稅要來了2025-09-30

相關新聞

「福特美規Kuga」銷售25年停產告別！台灣市場暫不受影響

「福特美規Kuga」銷售25年停產告別！台灣市場暫不受影響

Sony聯手Honda「首款電動車明年開賣」！車內可連線玩PS遊戲

Sony聯手Honda「首款電動車明年開賣」！車內可連線玩PS遊戲

比亞迪來勢洶洶「傳Honda規劃電動版K-Car」！級距冠軍迎大轉型

比亞迪來勢洶洶「傳Honda規劃電動版K-Car」！級距冠軍迎大轉型

「福特改款新房車亮相」對戰TOYOTA Camry！1.5渦輪油電、2.0雙動力

「福特改款新房車亮相」對戰TOYOTA Camry！1.5渦輪油電、2.0雙動力

TOYOTA「無人駕駛拖車投入羽田機場運作」！首批3輛負責國內線工作

TOYOTA「無人駕駛拖車投入羽田機場運作」！首批3輛負責國內線工作

讀者迴響

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366