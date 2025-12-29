「福特美規Kuga」銷售25年停產告別！台灣市場暫不受影響

▲繼Focus之後，北美福特Escape走入歷史，下台一鞠躬。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

福特兩大主力相繼告別車壇，繼Focus之後，北美福特Escape（Kuga）也在12月正式下台一鞠躬，讓奮戰25年的Escape劃下完美句點，而隨著Escape走入歷史，將交由Bronco Sport越野休旅來接替Escape市場空缺。

▲北美Escape銷售長達25年，

最後一輛北美Escape已在福特Louisville下線生產，代表這款問世超過 20 多年的休旅車，正式退出原廠新車陣容。Escape 自 2000 年登場後，長年扮演福特中型休旅主力，不只在美國市場有高度能見度，過去台灣也曾導入 Escape車名，後續台灣並由歐規Kuga接替Escape。

Escape停產後，原本生產該車的 Louisville 工廠，也將全面轉為其他車款產線使用，象徵福特對傳統休旅產品線的重新洗牌。原廠也坦言，未來北美市場將持續強化 SUV與跨界車型的差異化，並由Bronco Sport、Maverick皮卡車接替原本Escape銷售任務。

▲台灣Kuga暫不受影響，與Territory成為兩大銷售休旅主力。（圖／資料照）

隨著北美Escape停產，台灣原廠日前就強調Kuga仍會繼續正常銷售，加上今年更推出全新Territory中型休旅，成為台灣福特六和兩大銷售主力，以Kuga鞏固油車休旅戰線，Territory則有新能源趨勢的油電動力，帶給台灣市場多元化的選擇。