比亞迪宣布「新能源車累積產量破1500萬輛」！騰勢N8L成里程碑

圖文／7Car 小七車觀點

比亞迪日前在濟南工廠舉行新能源車下線儀式，宣布累積生產達到第 1,500 萬輛的重要里程碑。此次下線車款為騰勢 N8L，該車同時也是騰勢 N8L 車系的第 15,000 輛量產車。比亞迪表示，從第 1,000 萬輛到第 1,500 萬輛新能源車的累積生產，僅耗時約 13 個月，反映其在新能源車產能與供應體系上的持續擴張。

在銷售表現方面，比亞迪指出，2025 年 1 至 11 月累積銷量約 418.2 萬輛，年增幅約 11.3%，其中海外市場銷量達 91.7 萬輛，已超越 2024 年全年海外銷售總量。目前比亞迪產品已進入超過 110 個國家與地區，海外布局持續擴大，顯示其新能源車業務正逐步提升全球市場能見度。

比亞迪將成長動能歸因於長期投入新能源與核心技術研發。資料顯示，2025 年前三季研發投入約 437.5 億元人民幣，年增超過三成，累計研發支出已突破 2,200 億元。相關技術涵蓋駕駛輔助系統、充電架構、電動平台與底盤控制等領域，主要聚焦於安全、效率與整體車輛性能的整合應用。

作為本次里程碑車款的騰勢 N8L，定位為六人座大型 SUV，主打空間配置、安全結構與智慧科技整合。該車採用高強度車體材料與電池車身整合技術，並搭載駕駛輔助與智慧座艙系統，以因應家庭與長途使用需求。隨著比亞迪與騰勢品牌同步推進海外市場布局，相關產品後續在國際市場的表現，仍有待進一步觀察。