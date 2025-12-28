ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

比亞迪宣布「新能源車累積產量破1500萬輛」！騰勢N8L成里程碑

圖文／7Car 小七車觀點

比亞迪日前在濟南工廠舉行新能源車下線儀式，宣布累積生產達到第 1,500 萬輛的重要里程碑。此次下線車款為騰勢 N8L，該車同時也是騰勢 N8L 車系的第 15,000 輛量產車。比亞迪表示，從第 1,000 萬輛到第 1,500 萬輛新能源車的累積生產，僅耗時約 13 個月，反映其在新能源車產能與供應體系上的持續擴張。

比亞迪新能源車累積產量突破 1,500 萬輛　騰勢 N8L 成為里程碑車型

在銷售表現方面，比亞迪指出，2025 年 1 至 11 月累積銷量約 418.2 萬輛，年增幅約 11.3%，其中海外市場銷量達 91.7 萬輛，已超越 2024 年全年海外銷售總量。目前比亞迪產品已進入超過 110 個國家與地區，海外布局持續擴大，顯示其新能源車業務正逐步提升全球市場能見度。

比亞迪新能源車累積產量突破 1,500 萬輛　騰勢 N8L 成為里程碑車型

比亞迪將成長動能歸因於長期投入新能源與核心技術研發。資料顯示，2025 年前三季研發投入約 437.5 億元人民幣，年增超過三成，累計研發支出已突破 2,200 億元。相關技術涵蓋駕駛輔助系統、充電架構、電動平台與底盤控制等領域，主要聚焦於安全、效率與整體車輛性能的整合應用。

比亞迪新能源車累積產量突破 1,500 萬輛　騰勢 N8L 成為里程碑車型

作為本次里程碑車款的騰勢 N8L，定位為六人座大型 SUV，主打空間配置、安全結構與智慧科技整合。該車採用高強度車體材料與電池車身整合技術，並搭載駕駛輔助與智慧座艙系統，以因應家庭與長途使用需求。隨著比亞迪與騰勢品牌同步推進海外市場布局，相關產品後續在國際市場的表現，仍有待進一步觀察。

比亞迪新能源車累積產量突破 1,500 萬輛　騰勢 N8L 成為里程碑車型

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BYD比亞迪新能源車1500萬輛紀錄騰勢N8L電動車汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

懷秋.林哲熹「女巫的毒藥」三輪結束XD

推薦閱讀

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

最新文章

TOYOTA GR86跑車變身越野機器2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

福斯Golf GTI今年迎來50歲生日2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

Array2026-01-02

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售2026-01-02

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

福斯Golf GTI今年迎來50歲生日2026-01-03

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口2026-01-01

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

便宜TOYOTA RAV4、Camry零關稅要來了2025-09-30

相關新聞

Sony聯手Honda「首款電動車明年開賣」！車內可連線玩PS遊戲

Sony聯手Honda「首款電動車明年開賣」！車內可連線玩PS遊戲

比亞迪來勢洶洶「傳Honda規劃電動版K-Car」！級距冠軍迎大轉型

比亞迪來勢洶洶「傳Honda規劃電動版K-Car」！級距冠軍迎大轉型

雷諾概念車「刷新電動車效率新紀錄」！時速破百能跑超過1000公里

雷諾概念車「刷新電動車效率新紀錄」！時速破百能跑超過1000公里

陸電動車在高速上沒電　2人下來推車被撞死

陸電動車在高速上沒電　2人下來推車被撞死

機車考照明年1月底「是非題全取消」　汽車路考路線擬抽籤

機車考照明年1月底「是非題全取消」　汽車路考路線擬抽籤

讀者迴響

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366