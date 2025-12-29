改款「新LEXUS IS海外開賣」台灣等明年見！北美折合新台幣147萬

▲北美跟在日本市場之後，官網上架改款新LEXUS IS。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

作為旗下招牌轎跑的LEXUS IS，日前日本已率先開賣3度小改款，近來北美市場也跟上日本上架，不過相較日本主力放在油電動力，北美乃是以V6動力為主，提供IS 350單一動力，當地售價折合新台幣147萬起。

▲北美僅有V6汽油動力，而日本為2.5升油電，台灣未來採油電機率高。

北美、日本相繼開賣改款新LEXUS IS，從時程來看，台灣應會在明年導入，北美在車型編成上，僅有IS 350動力，搭載3.5升V6自然進氣，有後驅、四驅等級可選，前者採6速自排變速箱、後者為8速，輸出達314匹馬力、38.7公斤米扭力，與日本的2.5升油電做出差異。

北美提供IS 350 F Sport Design、IS 350 F Sport車型，可選擇搭配後驅或四驅，售價46,795～51,245美金，折合新台幣147～161萬。

▲外觀改款變得更跑格，內裝科技感提升。

外觀則與日本市場同步，採用全新設計的紡錘形水箱護罩，搭配重新雕塑的前後保險桿造型，使整體視覺更具力量感與動感氣息。車頭視覺張力提升的同時，還配備了 19 吋新式鋁合金輪圈與空力套件，讓整體造型更具跑格風範。

小改款IS內裝也同步注入更多科技感元素。中控與儀表板分別搭載 12.3 吋大尺寸螢幕，不僅提升操作直覺性，也讓整體內裝質感顯著提升。部分車型更提供熱血十足的黑紅配色內裝，強化視覺個性與運動氛圍。