瑞典卡車大廠「大陸生產基地啟用」！全球第3大年產能上看5萬輛

圖文／7Car 小七車觀點 

瑞典商用車品牌 Scania 於近日宣布，其位於中國大陸江蘇省如皋市的全新全球工業中心正式啟用，這不僅是品牌 134 年歷史中的重要里程碑，也象徵著 Scania 在全球佈局與永續轉型上的關鍵一步。該基地為 Scania 全球第三座生產樞紐，投資總額高達 20 億歐元，廠區占地面積約 80 萬平方公尺，年產能可達 5 萬輛卡車，將同時服務中國大陸市場與亞洲其他出口市場，並創造約 3,000 個當地就業機會。

邁向永續運輸新里程碑　Scania 在中國大陸設立第三大全球生產基地

此次投資使 Scania 成為首家獲得中國大陸政府核准、可獨資設立並具完整生產許可的西方卡車製造商，突顯品牌對中國大陸市場的長期承諾與策略決心。值得注意的是，如皋工廠幾乎全面採用再生能源運作，包括當地生產的沼氣與綠電，進一步落實 Scania 在減碳方面的企業目標。Scania 工業運營亞洲區總裁 Ruthger de Vries 表示：「永續精神深植於新工廠的每一個環節，從能源取得到廢棄物管理，我們希望以此樹立全新產業標竿。」

Scania 進入中國大陸商用車市場已有 60 年歷史，而中國大陸同時是全球最大的卡車市場與運輸創新中心，涵蓋車聯網、自動駕駛與電動化等領域。隨著新工業中心以及設於如皋與上海的研發據點啟用，Scania 將進一步強化在地研發與生產能力，並透過與中國大陸夥伴的合作，共同開發更具市場競爭力的解決方案。Scania 與 TRATON 集團總裁 Christian Levin 表示，這座新基地不只是工廠，更是品牌與中國大陸創新生態系緊密連結的重要節點。

邁向永續運輸新里程碑　Scania 在中國大陸設立第三大全球生產基地

新基地的建立也使 Scania 能夠充分運用 TRATON 模組化系統（TRATON Modular System, TMS），透過標準化與模組化設計，提高產品開發效率與市場彈性，同時整合中國大陸市場特有的技術與應用，強化全球競爭力。Scania 將在中國大陸市場提供雙重商業產品策略：一是維持全球標準的 Scania 車型，可依應用需求高度客製化；二是全新開發、專為中國大陸長途與大宗運輸市場打造的 NEXT ERA 車系。

NEXT ERA 將是 Scania 在中國大陸推出的全新世代卡車產品，融合當地數位生態系，並具備標準化產品與服務組合，預計於 2025 年底開始生產交車，並在 2026 年上半年正式發表。Scania 表示，這一戰略不僅強化品牌在亞洲的供應鏈與研發能力，更將成為推動全球永續運輸轉型的重要動能。

邁向永續運輸新里程碑　Scania 在中國大陸設立第三大全球生產基地

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

