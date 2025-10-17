ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

東京移動展「Nissan打造漫畫主題展館」！黑白對比營造視覺張力

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan 將於 2025 年日本移動展（Japan Mobility Show 2025, JMS 2025）揭曉全新展館設計，以日本漫畫文化為核心主題，藉由富有創意的空間配置與沉浸式體驗，展現品牌對「文化、創造與未來」的理解。官方表示，此次展館設計不僅是藝術表現，更是品牌向日本創意精神致敬的重要象徵。

Nissan 以漫畫文化為靈感　打造 2025 日本移動展主題展館

整體展館採用黑白對比的視覺風格，呼應漫畫分鏡的鮮明線條與故事張力。Nissan 透過這種極具象徵性的設計語彙，將企業傳承與未來願景融合為一體，形成兼具文化底蘊與現代感的展示空間。品牌強調，這不只是單純的設計選擇，而是一座連結傳統與革新的文化橋樑，讓參觀者能在熟悉的日本文化意象中，感受品牌對創新移動的詮釋。

Nissan 以漫畫文化為靈感　打造 2025 日本移動展主題展館

Nissan 以漫畫文化為靈感　打造 2025 日本移動展主題展館

Nissan 以漫畫文化為靈感　打造 2025 日本移動展主題展館

Nissan 以漫畫文化為靈感　打造 2025 日本移動展主題展館

除作為全新 Elgrand 首次亮相的舞台外，展區亦同步展示多款即將強化 Nissan 日本市場陣容的車型與科技。展館以「互動城市景觀」概念打造，讓觀眾能親身體驗品牌最新的智慧移動解決方案，從而感受技術與藝術交融所帶來的嶄新氛圍。

Nissan 以漫畫文化為靈感　打造 2025 日本移動展主題展館

Nissan 以漫畫文化為靈感　打造 2025 日本移動展主題展館

Nissan 全球設計資深副總裁 Alfonso Albaisa 表示，設計團隊從日本多元且富有生命力的創作文化中獲得靈感，本次展館象徵品牌對創意與創新的融合探索。他指出：「雖然視覺設計營造了整體氛圍，但真正的精髓在於觀眾的參與——當他們走入展區、以自身的能量與色彩注入體驗時，Nissan 的故事才真正鮮活起來。」

Nissan 以漫畫文化為靈感　打造 2025 日本移動展主題展館

Nissan 將於 10 月 29 日上午 10 時 40 分舉行媒體發表會，揭示品牌在日本市場的全新篇章，並進一步說明其對未來移動願景的具體方向。官方亦同步開設線上直播頻道，邀請全球觀眾一同見證這場結合文化與創新的品牌展演。

Nissan 以漫畫文化為靈感　打造 2025 日本移動展主題展館

Nissan 以漫畫文化為靈感　打造 2025 日本移動展主題展館

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Nissan日產日本移動展東京車展JMS汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

得獎就和安心亞接吻？　阿Ken笑：要先有喜事

推薦閱讀

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

最新文章

東京移動展Nissan打造漫畫主題展館2025-10-17

瑞典卡車大廠大陸生產基地啟用2025-10-17

雷諾超級電動鋼砲R5 Turbo 3E現身2025-10-17

賓士最新豪華概念跑車上海亮相2025-10-17

台灣福斯「新一代Tiguan休旅」黑化外觀不加價2025-10-17

新「TOYOTA跨界跑旅」歐洲亮相2025-10-17

「MG全新休旅空間更勝HS」提前現身2025-10-17

「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表2025-10-17

賓士最新電動車挑戰5分鐘充滿2025-10-16

被鳥屎攻擊機率最高車色＆品牌曝光2025-10-16

熱門文章

瑞典卡車大廠大陸生產基地啟用2025-10-17

東京移動展Nissan打造漫畫主題展館2025-10-17

雷諾超級電動鋼砲R5 Turbo 3E現身2025-10-17

「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表2025-10-17

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」2025-10-16

台灣福斯「新一代Tiguan休旅」黑化外觀不加價2025-10-17

賓士最新豪華概念跑車上海亮相2025-10-17

三菱預告「2款全新休旅」以Outlander延伸打造2025-10-16

台灣「進口Nissan X-Trail油電」最多折價22.1萬2025-10-16

「TOYOTA第6代RAV4」今年開賣2025-10-14

相關新聞

瑞典卡車大廠「大陸生產基地啟用」！全球第3大年產能上看5萬輛

瑞典卡車大廠「大陸生產基地啟用」！全球第3大年產能上看5萬輛

雷諾「超級電動鋼砲R5 Turbo 3E」現身！致敬80年代拉力冠軍猛獸

雷諾「超級電動鋼砲R5 Turbo 3E」現身！致敬80年代拉力冠軍猛獸

日溫泉員工遭熊襲「遺體嚴重毀損」無法辨認！　只能靠衣服認人

日溫泉員工遭熊襲「遺體嚴重毀損」無法辨認！　只能靠衣服認人

大阪梅田地下街驚傳砍人！44歲女「背後偷襲再補刀」　男倒血泊

大阪梅田地下街驚傳砍人！44歲女「背後偷襲再補刀」　男倒血泊

米倉涼子陷「被設局」疑雲　日媒揭內幕：情報外流太巧合

米倉涼子陷「被設局」疑雲　日媒揭內幕：情報外流太巧合

讀者迴響

熱門文章

瑞典卡車大廠「大陸生產基地啟用」！全球第3大年產能上看5萬輛

瑞典卡車大廠「大陸生產基地啟用」！全球第3大年產能上看5萬輛

東京移動展「Nissan打造漫畫主題展館」！黑白對比營造視覺張力

東京移動展「Nissan打造漫畫主題展館」！黑白對比營造視覺張力

雷諾「超級電動鋼砲R5 Turbo 3E」現身！致敬80年代拉力冠軍猛獸

雷諾「超級電動鋼砲R5 Turbo 3E」現身！致敬80年代拉力冠軍猛獸

「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表！尺碼接近Corolla Cross

「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表！尺碼接近Corolla Cross

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」1.5升油電油耗27.8km/L

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」1.5升油電油耗27.8km/L

最低189.8萬！台灣福斯「新一代Tiguan休旅」黑化外觀升級不加價

最低189.8萬！台灣福斯「新一代Tiguan休旅」黑化外觀升級不加價

賓士「最新豪華概念跑車」上海亮相！特殊烤漆曬太陽1年能跑12000KM

賓士「最新豪華概念跑車」上海亮相！特殊烤漆曬太陽1年能跑12000KM

三菱預告「2款全新休旅」以Outlander延伸打造！新概念車化身行動飯店

三菱預告「2款全新休旅」以Outlander延伸打造！新概念車化身行動飯店

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366