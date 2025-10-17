東京移動展「Nissan打造漫畫主題展館」！黑白對比營造視覺張力

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan 將於 2025 年日本移動展（Japan Mobility Show 2025, JMS 2025）揭曉全新展館設計，以日本漫畫文化為核心主題，藉由富有創意的空間配置與沉浸式體驗，展現品牌對「文化、創造與未來」的理解。官方表示，此次展館設計不僅是藝術表現，更是品牌向日本創意精神致敬的重要象徵。

整體展館採用黑白對比的視覺風格，呼應漫畫分鏡的鮮明線條與故事張力。Nissan 透過這種極具象徵性的設計語彙，將企業傳承與未來願景融合為一體，形成兼具文化底蘊與現代感的展示空間。品牌強調，這不只是單純的設計選擇，而是一座連結傳統與革新的文化橋樑，讓參觀者能在熟悉的日本文化意象中，感受品牌對創新移動的詮釋。

除作為全新 Elgrand 首次亮相的舞台外，展區亦同步展示多款即將強化 Nissan 日本市場陣容的車型與科技。展館以「互動城市景觀」概念打造，讓觀眾能親身體驗品牌最新的智慧移動解決方案，從而感受技術與藝術交融所帶來的嶄新氛圍。

Nissan 全球設計資深副總裁 Alfonso Albaisa 表示，設計團隊從日本多元且富有生命力的創作文化中獲得靈感，本次展館象徵品牌對創意與創新的融合探索。他指出：「雖然視覺設計營造了整體氛圍，但真正的精髓在於觀眾的參與——當他們走入展區、以自身的能量與色彩注入體驗時，Nissan 的故事才真正鮮活起來。」

Nissan 將於 10 月 29 日上午 10 時 40 分舉行媒體發表會，揭示品牌在日本市場的全新篇章，並進一步說明其對未來移動願景的具體方向。官方亦同步開設線上直播頻道，邀請全球觀眾一同見證這場結合文化與創新的品牌展演。