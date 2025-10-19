法拉利宣布「將繼續開發V12引擎」！品牌靈魂重要一環油電並行

圖文／7Car 小七車觀點

Ferrari 近期正式揭露首款電動車「Elettrica」的初步技術資訊，象徵品牌正式邁入純電時代，但原廠並未因此放棄燃油引擎，反而選擇進一步深化內燃動力的發展方向。Maranello 工程團隊在最新戰略規劃中明確指出，燃油引擎仍是 Ferrari 品牌靈魂的重要一環，未來將與混合動力與電能技術並行發展。

根據 Ferrari 最新公布的產品佈局，至 2030 年燃油動力車款將占總銷售比重約 40%，較 2022 年原定 20% 的比例大幅上調，顯示品牌重新評估市場趨勢後的策略轉向。同時，混合動力車款仍維持 40% 的比重設定，意味著在四年內 Ferrari 大部分新車仍會搭載 V6、V8 或 V12 引擎配置，確保傳統駕馭感不會被電動化浪潮全面取代。

Ferrari 研發部門主管 Ernesto Lasalandra 在資本市場日（Capital Markets Day）中強調，原廠將持續精進三種主要引擎架構的性能與效率，同時符合全球越趨嚴格的排放法規。他指出，Ferrari 不僅會延續燃油引擎在品牌核心中的角色，還將透過新材料與創新結構提升引擎的比功率表現。

Lasalandra 進一步表示，現行 F80 超級跑車創下每公升 296 匹馬力的紀錄，但這並非極限，原廠計畫持續突破現有動力密度，開發更高效且反應迅速的引擎特性。他也提到，若未來合成燃料（synthetic fuel 或 e-fuel）普及，Ferrari 現有與下一代內燃機皆能相容並發揮完整效能，確保在全球能源轉型後仍具延續性。

此舉不僅顯示 Ferrari 在電能化過程中採取「多元動力並進」的策略，也反映品牌對燃油車愛好者的尊重與信任。Maranello 清楚意識到，Ferrari 的駕駛體驗不僅來自加速度與數據，更源自引擎聲浪、轉速延展性與機械互動感。透過保留燃油技術並融入新世代能源思維，Ferrari 希望在電動時代仍維持品牌最具辨識的駕馭靈魂。