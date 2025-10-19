ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

法拉利宣布「將繼續開發V12引擎」！品牌靈魂重要一環油電並行

圖文／7Car 小七車觀點

Ferrari 近期正式揭露首款電動車「Elettrica」的初步技術資訊，象徵品牌正式邁入純電時代，但原廠並未因此放棄燃油引擎，反而選擇進一步深化內燃動力的發展方向。Maranello 工程團隊在最新戰略規劃中明確指出，燃油引擎仍是 Ferrari 品牌靈魂的重要一環，未來將與混合動力與電能技術並行發展。

根據 Ferrari 最新公布的產品佈局，至 2030 年燃油動力車款將占總銷售比重約 40%，較 2022 年原定 20% 的比例大幅上調，顯示品牌重新評估市場趨勢後的策略轉向。同時，混合動力車款仍維持 40% 的比重設定，意味著在四年內 Ferrari 大部分新車仍會搭載 V6、V8 或 V12 引擎配置，確保傳統駕馭感不會被電動化浪潮全面取代。

Ferrari 研發部門主管 Ernesto Lasalandra 在資本市場日（Capital Markets Day）中強調，原廠將持續精進三種主要引擎架構的性能與效率，同時符合全球越趨嚴格的排放法規。他指出，Ferrari 不僅會延續燃油引擎在品牌核心中的角色，還將透過新材料與創新結構提升引擎的比功率表現。

Lasalandra 進一步表示，現行 F80 超級跑車創下每公升 296 匹馬力的紀錄，但這並非極限，原廠計畫持續突破現有動力密度，開發更高效且反應迅速的引擎特性。他也提到，若未來合成燃料（synthetic fuel 或 e-fuel）普及，Ferrari 現有與下一代內燃機皆能相容並發揮完整效能，確保在全球能源轉型後仍具延續性。

此舉不僅顯示 Ferrari 在電能化過程中採取「多元動力並進」的策略，也反映品牌對燃油車愛好者的尊重與信任。Maranello 清楚意識到，Ferrari 的駕駛體驗不僅來自加速度與數據，更源自引擎聲浪、轉速延展性與機械互動感。透過保留燃油技術並融入新世代能源思維，Ferrari 希望在電動時代仍維持品牌最具辨識的駕馭靈魂。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ferrari法拉利V12引擎超跑跑車汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

阿Ken曬「安心亞摸肚照」是為搏版面：不然都是小S

推薦閱讀

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

最新文章

法拉利宣布將繼續開發V12引擎2025-10-19

台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市2025-10-18

台灣「BMW 3系列50週年限量款」配備流出2025-10-18

【周焦點】進口MPV不用90萬2025-10-18

東京移動展Nissan打造漫畫主題展館2025-10-17

瑞典卡車大廠大陸生產基地啟用2025-10-17

雷諾超級電動鋼砲R5 Turbo 3E現身2025-10-17

賓士最新豪華概念跑車上海亮相2025-10-17

台灣福斯「新一代Tiguan休旅」黑化外觀不加價2025-10-17

新「TOYOTA跨界跑旅」歐洲亮相2025-10-17

熱門文章

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」2025-10-16

台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市2025-10-18

「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表2025-10-17

賓士最新豪華概念跑車上海亮相2025-10-17

【周焦點】進口MPV不用90萬2025-10-18

新「TOYOTA跨界跑旅」歐洲亮相2025-10-17

三菱預告「2款全新休旅」以Outlander延伸打造2025-10-16

賓士最新電動車挑戰5分鐘充滿2025-10-16

TOYOTA油電Altis、國產7人座油耗曝光2025-10-15

台灣「進口Nissan X-Trail油電」最多折價22.1萬2025-10-16

相關新聞

東京移動展「Nissan打造漫畫主題展館」！黑白對比營造視覺張力

東京移動展「Nissan打造漫畫主題展館」！黑白對比營造視覺張力

瑞典卡車大廠「大陸生產基地啟用」！全球第3大年產能上看5萬輛

瑞典卡車大廠「大陸生產基地啟用」！全球第3大年產能上看5萬輛

雷諾「超級電動鋼砲R5 Turbo 3E」現身！致敬80年代拉力冠軍猛獸

雷諾「超級電動鋼砲R5 Turbo 3E」現身！致敬80年代拉力冠軍猛獸

賓士「最新豪華概念跑車」上海亮相！特殊烤漆曬太陽1年能跑12000KM

賓士「最新豪華概念跑車」上海亮相！特殊烤漆曬太陽1年能跑12000KM

10個月新車遭颱風吹垮棚架壓爛　停車場喊「天災不賠」被打臉了

10個月新車遭颱風吹垮棚架壓爛　停車場喊「天災不賠」被打臉了

讀者迴響

熱門文章

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」1.5升油電油耗27.8km/L

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」1.5升油電油耗27.8km/L

台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市！3車型、2種動力曝光

台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市！3車型、2種動力曝光

「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表！尺碼接近Corolla Cross

「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表！尺碼接近Corolla Cross

賓士「最新豪華概念跑車」上海亮相！特殊烤漆曬太陽1年能跑12000KM

賓士「最新豪華概念跑車」上海亮相！特殊烤漆曬太陽1年能跑12000KM

【周焦點】進口MPV不用90萬　TOYOTA越野休旅登場　賓士電動車200萬內

【周焦點】進口MPV不用90萬　TOYOTA越野休旅登場　賓士電動車200萬內

新「TOYOTA跨界跑旅」歐洲亮相！1.8升油電追加超帥運動款

新「TOYOTA跨界跑旅」歐洲亮相！1.8升油電追加超帥運動款

三菱預告「2款全新休旅」以Outlander延伸打造！新概念車化身行動飯店

三菱預告「2款全新休旅」以Outlander延伸打造！新概念車化身行動飯店

賓士最新電動車「挑戰5分鐘充滿」！比肩加油速度便利性大升級

賓士最新電動車「挑戰5分鐘充滿」！比肩加油速度便利性大升級

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366