凱迪拉克「電動化政策大轉彎」！下一代CT5豪華房車將維持燃油動力

Cadillac 近年積極推動電動化轉型，陸續推出多款純電車型，不過市場反應顯示，許多消費者仍未準備好完全告別傳統燃油車。面對此趨勢轉變，原廠策略也出現調整，決定延續燃油動力車型的生命週期，重新強調「選擇的豪華」。

Cadillac 全球副總裁 John Roth 近日向經銷網絡發出信件，正式確認品牌將開發全新一代 CT5，同時宣布 CT4 將於 2026 年 6 月停產，而現行 CT5 也會在同年稍晚結束生產，為新世代車型鋪路。這意味著 Cadillac 將在電動化布局之外，繼續保留傳統內燃機車款，滿足不同市場的需求差異。

事實上，CT4 與 CT5 皆於 2019 年首度亮相，產品週期已邁入第六年。雖然 CT5 近期剛完成小改款更新，內裝介面與科技配備都有明顯升級，但 CT4 依舊維持原本架構與配置，因此停產消息並不令人意外。根據原廠規劃，下一代 CT5 將維持燃油動力設定，繼續於美國密西根州 Lansing Grand River 工廠生產，該廠原先計畫轉型為電動車組裝基地，並獲得美國能源部約 5 億美元補助，不過近期傳出相關補助計畫可能遭到撤回。

Roth 在信中指出：「Cadillac 將依據市場需求持續調整產品組合，透過提供燃油與電動雙路線，讓消費者能享有選擇的自由。」他同時確認，下一代 CT5 將在美國與加拿大市場銷售，延續品牌中大型豪華房車的傳統定位。

Cadillac 發言人進一步補充，目前品牌正持續評估產品策略，以確保能在轉型過程中兼顧客戶需求與品牌一致性，並強調「下一代 CT5 將在 Lansing Grand River 工廠生產，採用美國與全球供應零件」。至於動力配置與技術細節，原廠表示將在後續公布更多資訊。

隨著 CT4 逐步退場與 CT5 進入新世代開發階段，Cadillac 的產品重心將重新分配於燃油車與電動車雙軸線之間。這項決策不僅象徵品牌在電動化浪潮中的戰略修正，也顯示即使在純電趨勢持續升溫的時代，傳統豪華燃油房車仍有其市場定位與延續價值。