Nissan「大空間露營車」日本推小改款！車宿更好睡12月中開賣

Nissan 日前發表小改款 Caravan MYROOM，預計 12 月 15 日開始在日本市場販售，建議售價為 5,765,100~7,498,700 日圓起 (約合新台幣 117.3~152.5 萬元起)。

Caravan MYROOM 為 Nissan 基於 Caravan 廂型車所打造的生活風格車款，該廠訴求「把自己最喜歡的房間搬進自然中」，期望能讓車內乘員在自然環境中享受放鬆與療癒的移動空間，而不僅是交通工具，更是一個能讓人在忙碌日常中找回非日常感受的行動休憩室。

本次 Caravan MYROOM 小改款重點之一，除了新增米白雙色塗裝之外，更首次提供單色車身選項，滿足消費者的個性化需求。同時為了提升車中露營與過夜時的舒適性，小改款 Caravan MYROOM 導入專屬全新隔熱材。車體部分採用鋁箔層結構的隔熱材，車頂則在鋁箔層之外再加上聚氨酯泡棉層，Nissan 表示不僅可強化隔熱性能，也同時提升隔音效果，並可在雨天車宿時可有效降低雨滴敲擊車頂的噪音，營造更寧靜舒適的車內氛圍。

此外，小改款 Caravan MYROOM 全車系皆標準配備寒帶地區專用套件，而頂級車型 GRAND Premium GX MYROOM 更升級標配車內窗簾、木質百葉窗與捲簾。為了讓整體設計更具一致性，Nissan 也新推出採用與後座及車內床鋪相同人字紋織布的 MYROOM 專用前座椅套。安裝後，能使車內空間呈現更高的整體感與質感。

先進駕駛輔助科技部分，小改款 Caravan MYROOM 導入前車駛離提醒系統、胎壓警示系統、Comfort Flasher 舒適型方向燈與 ICC 智慧型定速巡航等。動力配置方面，小改款 Caravan MYROOM 提供 QR20DE 汽油引擎及 4N16 柴油引擎，搭配 7M-ATx 7 自排變速系統，還可選擇後輪驅動或四輪驅動。國內市場方面，目前 Nissan 總代理裕隆日產汽車未導入 Caravan 等商用車系，所販售的產品均為乘用車。