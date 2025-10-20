ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Nissan「大空間露營車」日本推小改款！車宿更好睡12月中開賣

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan 日前發表小改款 Caravan MYROOM，預計 12 月 15 日開始在日本市場販售，建議售價為 5,765,100~7,498,700 日圓起 (約合新台幣 117.3~152.5 萬元起)。

▲Nissan 日前發表小改款 Caravan MYROOM，預計 12 月 15 日開始在日本市場販售，建議售價為 5,765,100~7,498,700 日圓起 (約合新台幣 117.3~152.5 萬元起)。

Caravan MYROOM 為 Nissan 基於 Caravan 廂型車所打造的生活風格車款，該廠訴求「把自己最喜歡的房間搬進自然中」，期望能讓車內乘員在自然環境中享受放鬆與療癒的移動空間，而不僅是交通工具，更是一個能讓人在忙碌日常中找回非日常感受的行動休憩室。

▲Caravan MYROOM 為 Nissan 基於 Caravan 廂型車所打造的生活風格車款，該廠訴求「把自己最喜歡的房間搬進自然中」，期望能讓車內乘員在自然環境中享受放鬆與療癒的移動空間，而不僅是交通工具，更是一個能讓人在忙碌日常中找回非日常感受的行動休憩室。

本次 Caravan MYROOM 小改款重點之一，除了新增米白雙色塗裝之外，更首次提供單色車身選項，滿足消費者的個性化需求。同時為了提升車中露營與過夜時的舒適性，小改款 Caravan MYROOM 導入專屬全新隔熱材。車體部分採用鋁箔層結構的隔熱材，車頂則在鋁箔層之外再加上聚氨酯泡棉層，Nissan 表示不僅可強化隔熱性能，也同時提升隔音效果，並可在雨天車宿時可有效降低雨滴敲擊車頂的噪音，營造更寧靜舒適的車內氛圍。

▲小改款 Caravan MYROOM 導入專屬全新隔熱材，車體部分採用鋁箔層結構的隔熱材，車頂則在鋁箔層之外再加上聚氨酯泡棉層，Nissan 表示不僅可強化隔熱性能，也同時提升隔音效果，並可在雨天車宿時可有效降低雨滴敲擊車頂的噪音，營造更寧靜舒適的車內氛圍。

此外，小改款 Caravan MYROOM 全車系皆標準配備寒帶地區專用套件，而頂級車型 GRAND Premium GX MYROOM 更升級標配車內窗簾、木質百葉窗與捲簾。為了讓整體設計更具一致性，Nissan 也新推出採用與後座及車內床鋪相同人字紋織布的 MYROOM 專用前座椅套。安裝後，能使車內空間呈現更高的整體感與質感。

▲頂級車型 GRAND Premium GX MYROOM 更升級標配車內窗簾、木質百葉窗與捲簾。

先進駕駛輔助科技部分，小改款 Caravan MYROOM 導入前車駛離提醒系統、胎壓警示系統、Comfort Flasher 舒適型方向燈與 ICC 智慧型定速巡航等。動力配置方面，小改款 Caravan MYROOM 提供 QR20DE 汽油引擎及 4N16 柴油引擎，搭配 7M-ATx 7 自排變速系統，還可選擇後輪驅動或四輪驅動。國內市場方面，目前 Nissan 總代理裕隆日產汽車未導入 Caravan 等商用車系，所販售的產品均為乘用車。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Nissan日產CaravanMYROOM露營車廂型車貨車汽車新車麵包車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【小妹妹都比我厲害】只花30元輕輕鬆鬆夾到2個大抱枕！

推薦閱讀

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

最新文章

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了2025-10-21

TOYOTA「改款新跨界發表」小車賣到RAV4價2025-10-21

「TOYOTA全新休旅」預計80萬有找全球首發！2025-10-21

福特原廠推野馬跑車RTR升級套件2025-10-20

262萬BMW 3系列50周年版旅行車開賣2025-10-20

福斯最頂級休旅車燃油版明年停產2025-10-20

Nissan大空間露營車日本推小改款2025-10-20

新「TOYOTA 7人座MPV大陸開賣」2025-10-20

新一代「TOYOTA高級版RAV4」現身2025-10-20

凱迪拉克電動化政策大轉彎2025-10-19

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」預計80萬有找全球首發！2025-10-21

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了2025-10-21

新「TOYOTA 7人座MPV大陸開賣」2025-10-20

262萬BMW 3系列50周年版旅行車開賣2025-10-20

Nissan大空間露營車日本推小改款2025-10-20

福斯最頂級休旅車燃油版明年停產2025-10-20

TOYOTA「改款新跨界發表」小車賣到RAV4價2025-10-21

福特原廠推野馬跑車RTR升級套件2025-10-20

新一代「TOYOTA高級版RAV4」現身2025-10-20

台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市2025-10-18

相關新聞

國1五楊高架車禍！廂型車碰撞國光客運打橫路中　駕駛送醫

國1五楊高架車禍！廂型車碰撞國光客運打橫路中　駕駛送醫

快訊／貨櫃車台61線撞護欄車頭斷裂　41歲駕駛噴飛墜6ｍ橋下亡

快訊／貨櫃車台61線撞護欄車頭斷裂　41歲駕駛噴飛墜6ｍ橋下亡

快訊／聯結車台61線自撞護欄！車頭斷裂...駕駛噴飛墜橋命危

快訊／聯結車台61線自撞護欄！車頭斷裂...駕駛噴飛墜橋命危

凱迪拉克「電動化政策大轉彎」！下一代CT5豪華房車將維持燃油動力

凱迪拉克「電動化政策大轉彎」！下一代CT5豪華房車將維持燃油動力

Suzuki「越野小車Jimny」日規推改良版！主動定速上身安全大升級

Suzuki「越野小車Jimny」日規推改良版！主動定速上身安全大升級

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」預計80萬有找全球首發！2.7升動力鎖定越野入門玩家

「TOYOTA全新休旅」預計80萬有找全球首發！2.7升動力鎖定越野入門玩家

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑325KM

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑325KM

新「TOYOTA 7人座MPV大陸開賣」比台灣便宜105萬！2.5升油電還有四驅

新「TOYOTA 7人座MPV大陸開賣」比台灣便宜105萬！2.5升油電還有四驅

262萬！BMW「3系列50周年版」旅行車開賣　內外升級全台限量100輛

262萬！BMW「3系列50周年版」旅行車開賣　內外升級全台限量100輛

Nissan「大空間露營車」日本推小改款！車宿更好睡12月中開賣

Nissan「大空間露營車」日本推小改款！車宿更好睡12月中開賣

福斯「品牌最頂級休旅車」燃油版明年停產！推最終紀念版致敬時代

福斯「品牌最頂級休旅車」燃油版明年停產！推最終紀念版致敬時代

TOYOTA「改款新跨界發表」小車賣到RAV4價！價格太硬引爆討論

TOYOTA「改款新跨界發表」小車賣到RAV4價！價格太硬引爆討論

福特原廠推「野馬跑車RTR升級套件」！親民定位變身甩尾漂移車

福特原廠推「野馬跑車RTR升級套件」！親民定位變身甩尾漂移車

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366