新「TOYOTA 7人座MPV大陸開賣」比台灣便宜105萬！2.5升油電還有四驅

▲大陸一汽豐田推出新年式Sienna雙生車。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

這可不是台灣商用車的TOYOTA Granvia，而是一汽豐田來自Sienna雙生打造的TOYOTA Granvia，近期最新上市新年式車型，相比台灣在售的Sienna，一汽豐田不僅有E-Four四驅，入手價更是便宜105萬！

▲廣汽豐田、一汽豐田近期都推出新年式Sienna與Granvia。

台灣進口在售的TOYOTA Sienna開價238萬起，而大陸一汽豐田Granvia為在地生產售價29.98～39.98萬人民幣，折合新台幣133～177萬，共計有8款車型，除了前驅外，新年式首度加入「尊爵MAX四驅版」車型，進一步強化市場競爭力。

外觀設計維持原有豪華大器風格，依舊走穩重高級路線，寬大的車頭搭配銳利LED頭燈，看起來氣勢十足。車身尺碼依舊長5,175mm、寬1,995mm、高1,785mm，軸距達3,060mm，跟廣汽豐田日前推出的新Sienna可說是姊妹車。

▲內裝加入更多材質妝點，營造更豪華氣息。

內裝部分這次著重在質感與舒適升級，導入Nappa真皮座椅，第二排座椅還多了電動調整、加熱、通風與電動腿托功能，高階版本更提供「緞奢駝專屬內飾」搭配木紋飾板，看起來更有高級感。

配備上也不馬虎，全車系標配雙側電動滑門、電動尾門、前排天窗、一鍵啟動、無鑰匙進入系統，以及支援CarPlay手機連線功能，實用性十足。

動力部分全車系採用2.5升Hybrid油電系統，綜效243匹馬力，搭配E-CVT變速箱。