最低189.8萬！台灣福斯「新一代Tiguan休旅」黑化外觀升級不加價

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯今年上市的新一代Tiguan休旅迎來新成員，於10月17日推出430 TSI R-Line Performance Black Style，搭配政府汰舊換新減徵貨物稅方案，最低僅要189.8萬元就能入手！

▲外觀搭載多項黑化套件，維持與原先標準款售價。

台灣新一代430 TSI R-Line Performance Black Style以原本198.8萬的430 TSI R-Line Performance為基礎，搭配舊換新優惠來到189.8萬。打造專屬黑化外觀設計，包含炫黑專屬車尾Tiguan車型銘牌、黑化窗框與後視鏡蓋、車頂行李架、運動化前後保桿與新配備 20 吋York輪圈，營造低調卻鮮明的運動氛圍。

原廠另表示以一口氣低於德國近 50 萬元的價格，黑化特仕車限量55台配額炫黑登台，體現誠意十足的市場策略。

▲內裝賦予品牌性能車象徵的藍色縫線等。

內裝配有專屬藍色縫線、R-Line Performance 專屬運動化真皮多功能方向盤及徽飾、R-Line Performance 專屬高光澤飾板、運動化湛黑頂篷、運動化金屬踏板、11支高傳真揚聲器的Harman Kardon頂級環繞音響系統與四門雙層隔音玻璃。

動力搭載 EA888 evo 4 2.0升直列四汽缸 TSI 渦輪增壓引擎，輸出最大馬力達 265匹，結合 7 速 DSG 雙離合自手排與 4MOTION 智慧型四輪驅動系統，僅需 5.9 秒即可完成 0–100 km/h 加速。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

