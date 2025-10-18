ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

【周焦點】進口MPV不用90萬　TOYOTA越野休旅登場　賓士電動車200萬內

▲TOYOTA Land Cruiser登台亮相；福斯商旅新年式商用MPV不用90萬；賓士全新CLA電動車接單。（圖／翻攝自各車廠）

▲TOYOTA Land Cruiser登台亮相；福斯商旅新年式商用MPV不用90萬；賓士全新CLA電動車接單。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

10月新車好戲一輛接一輛，台灣和泰本周帶來睽違已久的新一代Land Cruiser越野休旅，售價288萬；福斯商旅推出新年式Caddy Cargo商用MPV；賓士全新CLA電動車槓上特斯拉，開出200萬有找接單價！

▲TOYOTA Land Cruiser登台亮相；福斯商旅新年式商用MPV不用90萬；賓士全新CLA電動車接單。（圖／翻攝自各車廠）

▲TOYOTA Land Cruiser正式登台，未來將持續爭取配額。

台灣TOYOTA Land Cruiser越野休旅首度登台亮相（連結），售價288萬、限量100台已經銷售一空，不過原廠仍積極爭取後續配額。台灣Land Cruiser搭載2.8升柴油，結合強悍的四驅越野，鎖定熱愛戶外休閒買家而來。

▲TOYOTA Land Cruiser登台亮相；福斯商旅新年式商用MPV不用90萬；賓士全新CLA電動車接單。（圖／翻攝自各車廠）

▲新年式Caddy Cargo安全升級更完善，售價89.8萬。

提供更完善的安全輔助配備照顧老闆頭家，福斯商旅本周開賣新年式Caddy Cargo（連結），售價89.8萬起，內裝帶來最新的數位座艙，並首度搭載趨勢的安全輔助科技。

▲TOYOTA Land Cruiser登台亮相；福斯商旅新年式商用MPV不用90萬；賓士全新CLA電動車接單。（圖／翻攝自各車廠）

▲全新CLA電動車開始接單，預計明年1～2季交車。

賓士全新CLA電動轎跑來勢洶洶，開出頗有誠意售價（連結），對手直指特斯拉Model 3、BMW i4，提供CLA 200、CLA 250＋兩款車型，接單價194、227萬起，對應特斯拉Model 3售價166.99、223.79萬。CLA電動車售價油車 C-Class近乎重疊。

▲TOYOTA Land Cruiser登台亮相；福斯商旅新年式商用MPV不用90萬；賓士全新CLA電動車接單。（圖／翻攝自各車廠）

▲新年式X-Trail e-Power開賣，舊年式促銷折價達22.1萬。

台灣Nissan本周推出新年式進口X-Trail e-Power（連結），追加更有質感的新車色，且能搭配舊換新優惠來到134.8萬起，而舊年式車型則持續促銷，搭配舊換新最高折價22.1萬，售價129.8萬起。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：一周焦點toyotaHONDAMGMPVRAV4Volvo三菱XforceLand CruiserEX30

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

陶晶瑩的「耐心訓練師」曝光 16歲兒爆料：她是噴火龍！XD　#星光雲REELS

推薦閱讀

台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市！3車型、2種動力曝光

台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市！3車型、2種動力曝光

BMW 3系列50歲了！台灣「50週年旅行車限量款」配備流出

BMW 3系列50歲了！台灣「50週年旅行車限量款」配備流出

【周焦點】進口MPV不用90萬　TOYOTA越野休旅登場　賓士電動車200萬內

【周焦點】進口MPV不用90萬　TOYOTA越野休旅登場　賓士電動車200萬內

東京移動展「Nissan打造漫畫主題展館」！黑白對比營造視覺張力

東京移動展「Nissan打造漫畫主題展館」！黑白對比營造視覺張力

瑞典卡車大廠「大陸生產基地啟用」！全球第3大年產能上看5萬輛

瑞典卡車大廠「大陸生產基地啟用」！全球第3大年產能上看5萬輛

雷諾「超級電動鋼砲R5 Turbo 3E」現身！致敬80年代拉力冠軍猛獸

雷諾「超級電動鋼砲R5 Turbo 3E」現身！致敬80年代拉力冠軍猛獸

最新文章

台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市2025-10-18

台灣「BMW 3系列50週年限量款」配備流出2025-10-18

【周焦點】進口MPV不用90萬2025-10-18

東京移動展Nissan打造漫畫主題展館2025-10-17

瑞典卡車大廠大陸生產基地啟用2025-10-17

雷諾超級電動鋼砲R5 Turbo 3E現身2025-10-17

賓士最新豪華概念跑車上海亮相2025-10-17

台灣福斯「新一代Tiguan休旅」黑化外觀不加價2025-10-17

新「TOYOTA跨界跑旅」歐洲亮相2025-10-17

「MG全新休旅空間更勝HS」提前現身2025-10-17

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表2025-10-17

台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市2025-10-18

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」2025-10-16

瑞典卡車大廠大陸生產基地啟用2025-10-17

東京移動展Nissan打造漫畫主題展館2025-10-17

賓士最新豪華概念跑車上海亮相2025-10-17

雷諾超級電動鋼砲R5 Turbo 3E現身2025-10-17

台灣「進口Nissan X-Trail油電」最多折價22.1萬2025-10-16

賓士最新電動車挑戰5分鐘充滿2025-10-16

台灣福斯「新一代Tiguan休旅」黑化外觀不加價2025-10-17

相關新聞

新「TOYOTA跨界跑旅」歐洲亮相！1.8升油電追加超帥運動款

新「TOYOTA跨界跑旅」歐洲亮相！1.8升油電追加超帥運動款

「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表！尺碼接近Corolla Cross

「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表！尺碼接近Corolla Cross

288萬！TOYOTA「霸王級越野休旅」抵台　限量100輛超過2500人瘋搶

288萬！TOYOTA「霸王級越野休旅」抵台　限量100輛超過2500人瘋搶

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」1.5升油電油耗27.8km/L

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」1.5升油電油耗27.8km/L

三菱預告「2款全新休旅」以Outlander延伸打造！新概念車化身行動飯店

三菱預告「2款全新休旅」以Outlander延伸打造！新概念車化身行動飯店

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表！尺碼接近Corolla Cross

「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表！尺碼接近Corolla Cross

台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市！3車型、2種動力曝光

台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市！3車型、2種動力曝光

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」1.5升油電油耗27.8km/L

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」1.5升油電油耗27.8km/L

瑞典卡車大廠「大陸生產基地啟用」！全球第3大年產能上看5萬輛

瑞典卡車大廠「大陸生產基地啟用」！全球第3大年產能上看5萬輛

東京移動展「Nissan打造漫畫主題展館」！黑白對比營造視覺張力

東京移動展「Nissan打造漫畫主題展館」！黑白對比營造視覺張力

賓士「最新豪華概念跑車」上海亮相！特殊烤漆曬太陽1年能跑12000KM

賓士「最新豪華概念跑車」上海亮相！特殊烤漆曬太陽1年能跑12000KM

雷諾「超級電動鋼砲R5 Turbo 3E」現身！致敬80年代拉力冠軍猛獸

雷諾「超級電動鋼砲R5 Turbo 3E」現身！致敬80年代拉力冠軍猛獸

台灣「進口Nissan X-Trail油電」折價優惠22.1萬！新年式開賣推新車色

台灣「進口Nissan X-Trail油電」折價優惠22.1萬！新年式開賣推新車色

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366