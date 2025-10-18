【周焦點】進口MPV不用90萬　TOYOTA越野休旅登場　賓士電動車200萬內

▲TOYOTA Land Cruiser登台亮相；福斯商旅新年式商用MPV不用90萬；賓士全新CLA電動車接單。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

10月新車好戲一輛接一輛，台灣和泰本周帶來睽違已久的新一代Land Cruiser越野休旅，售價288萬；福斯商旅推出新年式Caddy Cargo商用MPV；賓士全新CLA電動車槓上特斯拉，開出200萬有找接單價！

▲TOYOTA Land Cruiser正式登台，未來將持續爭取配額。

台灣TOYOTA Land Cruiser越野休旅首度登台亮相（連結），售價288萬、限量100台已經銷售一空，不過原廠仍積極爭取後續配額。台灣Land Cruiser搭載2.8升柴油，結合強悍的四驅越野，鎖定熱愛戶外休閒買家而來。

▲新年式Caddy Cargo安全升級更完善，售價89.8萬。

提供更完善的安全輔助配備照顧老闆頭家，福斯商旅本周開賣新年式Caddy Cargo（連結），售價89.8萬起，內裝帶來最新的數位座艙，並首度搭載趨勢的安全輔助科技。

▲全新CLA電動車開始接單，預計明年1～2季交車。

賓士全新CLA電動轎跑來勢洶洶，開出頗有誠意售價（連結），對手直指特斯拉Model 3、BMW i4，提供CLA 200、CLA 250＋兩款車型，接單價194、227萬起，對應特斯拉Model 3售價166.99、223.79萬。CLA電動車售價油車 C-Class近乎重疊。

▲新年式X-Trail e-Power開賣，舊年式促銷折價達22.1萬。

台灣Nissan本周推出新年式進口X-Trail e-Power（連結），追加更有質感的新車色，且能搭配舊換新優惠來到134.8萬起，而舊年式車型則持續促銷，搭配舊換新最高折價22.1萬，售價129.8萬起。