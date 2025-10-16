台灣「進口Nissan X-Trail油電」折價優惠22.1萬！新年式開賣推新車色

▲台灣推出新年式X-Trail e-Power油電，還有限時優惠價。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Nissan於10月16日推出新年式X-Trail e-Power油電，本月享有限時優惠，25年式129.8萬元起，26新年式134.8萬元起，再贈5萬元配件金及鋰電池8年或16萬公里保固，另加碼贈送前美國職棒大聯盟投手郭泓志YouTube頻道LOGO限量運動帽。

▲26年新年式追加「蒼月藍」限量車色。舊年式則享有最高折價22.1萬優惠。

自即日起至10月31日止，購買X-Trail e-Power除可享有「價禮嗨 這次換NISSAN」限時購車優惠，包含超值價25年式129.8萬元起，原售價151.9萬，可搭配10萬舊換新補貼，以及12.1萬折價，總共共計22.1萬折價優惠。

而26年式同樣享有最新10萬舊換新補貼來到134.8萬元起，且26最新年式並推出質感加分的「蒼月藍」限量車色的沉穩典雅質感。

X-Trail e-Power車內配備雙12.3吋數位儀表板與影音主機，以及10.8吋數位抬頭顯示器，可支援Apple CarPlay無線連結與Android Auto，並配有9顆頂級BOSE音響系統、NVH全車靜音工程、雙層隔音玻璃、雙前座電動皮椅與全景式天窗。