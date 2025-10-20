ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
福特原廠推「野馬跑車RTR升級套件」！親民定位變身甩尾漂移車

圖文／7Car 小七車觀點

Ford 近年積極強化 Mustang 性能家族的多樣化布局，從強調賽道取向的 Dark Horse 到旗艦級 GTD，品牌如今再以更親民的方式讓性能迷有新選擇。原廠正式發表 2026 年式 Mustang EcoBoost RTR 套件，結合底盤升級與視覺強化，鎖定想要體驗操控樂趣但預算有限的車主族群。

此次 RTR 套件由 Ford Performance 與 RTR Vehicles 共同開發，重點在於強化車輛在甩尾與動態表現上的能力。底盤部分導入 GT Performance Package 的 Brembo 制動系統，包含前六活塞與後四活塞卡鉗，並換裝 Dark Horse 同款後副車架與前後防傾桿，以提升整體剛性與穩定度。此外，轉向系統經過重新調校，具備更大轉向角度，電子穩定控制與 MagneRide 主動懸吊也針對漂移模式重新設定，使車輛在高負載狀態下仍能保持精準反應。

動力方面維持原有的 2.3 升 EcoBoost 渦輪增壓四缸引擎，輸出 315 匹馬力與 350 lb-ft（約 475 Nm）扭力，雖未進行機械升級，但 RTR 導入了具備防遲滯功能的專屬系統（Anti-Lag System），靈感來自 GT 賽車技術，提升油門反應與渦輪壓力維持能力。標配的電子漂移手煞車與主動閥門可變排氣系統，也讓駕駛能自由掌控聲浪與甩尾節奏。

外觀部分以更具侵略性的 RTR 設計語彙為主軸，配備專屬格柵與可發光進氣孔，搭配 GT 版本前保桿、GT Performance Pack 後擾流板及多處 RTR 徽飾。塗裝方面則採用 Tarnished Dark Anodized 深色飾件與圖案，若選裝 Hyper Lime 外觀套件，Brembo 卡鉗將改為亮綠色塗裝，並在車身飾條與細節處加入同色點綴，形成鮮明對比。

內裝延續 Hyper Lime 主題，車縫線、門板、中央鞍座及漂移手煞車均以亮綠色縫線裝飾。駕駛上車或啟動時，螢幕會顯示 RTR 專屬動畫與圖像，營造獨特的專屬氛圍。

目前原廠尚未公布套件售價，但確認將提供於 Mustang EcoBoost Fastback（High Package）與 EcoBoost Premium Fastback 車型選用，兩者在 2026 年美國市場起價分別為 36,510 與 38,340 美元。首批車輛預計於明年夏季開始交付，更多細節預料將在上市前釋出。

這款 RTR 套件不僅讓 Mustang 的駕馭體驗更貼近車迷對「漂移樂趣」的期待，也象徵 Ford 在性能領域從極致賽道到入門駕趣的完整布局，持續拓展美式肌肉車的駕馭疆界。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ford福特Mustang野馬跑車雙門RTR升級套件汽車新車甩尾漂移

