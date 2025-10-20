ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
262萬！BMW「3系列50周年版」旅行車開賣　內外升級全台限量100輛

▲262萬！BMW「3系列50周年版」旅行車開賣　內外升級全台限量100輛。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW總代理汎德推出320i Touring 50 Jahre，建議售價262萬全台限量100輛。（圖／翻攝自BMW）

記者張慶輝／綜合報導

適逢3系列誕生50周年，BMW總代理汎德今（20）日也推出320i Touring 50 Jahre限量版旅行車，在320i Touring M Sport的基礎之上，針對內外多項配備進行升級，並增添50 Jahre專屬徽飾以彰顯其獨特身分，建議售價262萬採全台限量100台方式販售。

▲262萬！BMW「3系列50周年版」旅行車開賣　內外升級全台限量100輛。（圖／翻攝自BMW）

▲262萬！BMW「3系列50周年版」旅行車開賣　內外升級全台限量100輛。（圖／翻攝自BMW）

▲車頭有燻黑頭燈與黑色高光澤套件，車尾則加上50 Jahre專屬銘牌。（圖／翻攝自BMW）

320i Touring 50 Jahre在外型上全面搭載M空力套件、M專屬輪圈與M字樣車側銘牌，且輪圈內還有紅色M煞車套件，車頭升級燻黑頭燈與黑色高光澤套件，車尾則有50 Jahre專屬銘牌，讓人一眼就能認出。

▲262萬！BMW「3系列50周年版」旅行車開賣　內外升級全台限量100輛。（圖／翻攝自BMW）

▲打開車門就能看見專屬門檻飾板，上車前就氣勢十足。（圖／翻攝自BMW）

在坐進車內之前，就能先看到專屬50 Jahre門檻飾板，車室中央同樣也有50 Jahre中控銘牌，再搭配M碳纖維飾板，以及M縫線安全帶，烘托出車艙內的熱血氛圍與不凡氣質，而12.3吋儀表與14.9吋數位螢幕、1,510公升的最大置物空間等都沒變，科技與實用都能滿足。

▲262萬！BMW「3系列50周年版」旅行車開賣　內外升級全台限量100輛。（圖／翻攝自BMW）

▲車室中央一樣有專屬銘牌，並換上M碳纖維飾板。（圖／翻攝自BMW）

動力方面，320i Touring 50 Jahre搭載2.0升直列4缸渦輪引擎，可輸出184匹馬力與30.6公斤米扭力，搭配Steptronic運動化8速手自排，0-100km/h加速僅需7.6秒，在駕馭樂趣之外，也標配有完整的BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助，能帶來便利且安全的用車體驗。

▲262萬！BMW「3系列50周年版」旅行車開賣　內外升級全台限量100輛。（圖／翻攝自BMW）

▲旅行車最大的空間優勢一樣不變，最大可創造出1,510公升的置物空間。（圖／翻攝自BMW）

