快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑325KM

▲快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！滿油滿電可跑325KM。（圖／記者張慶輝攝）

▲三陽集團董事長吳清源親自揭開PE3油電增程車最新概念原型車的神秘面紗。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台中報導

SYM三陽今（21）日正式揭開「PE3油電增程車」最新概念原型車的神秘面紗，三陽集團董事長吳清源以「1+1大於2」做為開場致詞，既兼顧電動車的駕馭質感，又有油車的便利性與超省油耗，同時吳清源也表示希望藉由稍後的媒體試駕環節，收集各方的意見回饋，進一步優化量產版本的表現，並且將這款全球首創的新車推向國際舞台。

三陽指出，電動機車目前面對許多困境，不僅市場接受度逐漸下降，廠商也無法解決獲利難題，白牌車款常見的雙電池系統與換電站運營模式都讓成本居高不下，消費者最在意的里程焦慮與月租費負擔也依舊存在，所以三陽決定交出另外1張完全不同的答卷，不走進已經困住其他品牌的死局。

三陽是在2023年11月的米蘭車展上首次展出PE3概念車，當時公布的技術方案為「ART科技」，透過電動馬達、鋁離子電池組、Z.R.S.G.燃油引擎組成，WMTC測試值不吃油1度電可跑35公里，搭配燃油引擎1公升可跑90公里，最大續航力達300公里，並且也可透過外部電力充電，作為純電動車使用。

今天三陽也公布最新版本技術細節，採用WOO115的引擎單元，燃燒效率從29%提升至33%，提高能耗表現，發電機3.5kW效率85%，動力馬達功率4kW，定位為輕型綠牌，中油提供的軟碳電池容量為1.5kWh，純電平均里程58公里，油箱容量3公升，每公升跑89公里，邏輯是滿電時先用電池，低電量時則透過無痕啟動引擎進行充電，最大續航力達到325公里，另外三陽也與中油結為戰略夥伴，能在站點內的快充系統補充能源。

與2023年概念車不同的地方，主要是在動力馬達從輪轂式改為小型化的後置式，並且電機、齒輪箱與逆變器都整合在傳統燃油機車傳動箱的位置，發電機體積也一樣縮小，這些變動都是為了讓車廂空間可以最大化，最後則是電子節流閥從步進馬達式改為伺服馬達式，不僅能更精準控制引擎轉速，也會隨著車輛行駛狀態改變轉速，提供更多騎乘體感與樂趣。

關鍵字：SYM三陽PE3油電增程機車摩托車電動新車概念車原型車

