「TOYOTA全新休旅」預計80萬有找全球首發！2.7升動力鎖定越野入門玩家

▲TOYOTA正式進軍入門休旅戰場！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

這下Suzuki Jimny可能要緊張了！海外TOYOTA於台灣凌晨時間10月21日全球首發Land Cruiser FJ全新越野小休旅，而且官方表示將集中在亞洲、中東等市場銷售，日本更預估售價落在350～400萬日圓之間，折合新台幣70萬起跳！

▲Land Cruiser FJ外型復古、方正，帶來活潑氣息肯定讓越野玩家喜歡。

Land Cruiser FJ比台灣日前剛亮相的288萬Land Cruiser 250更入門、更便宜，且TOYOTA直接點名，這款小一號Land Cruiser只會賣亞洲、中東、非洲跟拉丁美洲市場，美國、歐洲市場通通沒份，因此台灣導入機會應該頗高。

▲平台採用有成本優勢的IMV 平台。

Land Cruiser FJ並非採用TNGA-F平台，而是與Hilux Champ 一樣的 IMV 平台，也就是那套專為耐用與平價市場開發的底盤。動力部分搭載 2.7 升四缸自然進氣引擎，輸出約 161 匹馬力、扭力 24.6 公斤米，搭配 6 速自排與 分時四驅系統，設定上比較偏實用，不追求高性能，而是耐操、容易維修等親民風格。

▲尺碼與Corolla Cross相近，但卻擁有不俗的越野能力。

車身尺碼大約4,575x1,960x1,855mm，比 Land Cruiser 250 小上一號，造型非常有味道。前面是圓燈搭配粗壯水箱護罩、厚重保桿，尾門上還掛著備胎，整個氣勢就像是把舊 FJ Cruiser 精神延續下來。細節更是樂趣滿滿，像是可拆式角護板等，甚至可以加裝越野snorkel 進氣管，明顯鎖定熱愛戶外活動與改裝族群。

▲車內亮點設計不少，保有大量的實體按鍵。

Land Cruiser FJ 真的是在硬派越野風格上下足功夫：整車中控、空調控制、座椅調整等多數操作都還保有「實體按鍵」而非純觸控，而且手剎車為傳統式拉柄設計，讓駕駛越野脫困時更能精準控制。且科技配備也符合時下流行，具有12.3吋螢幕與儀表等。