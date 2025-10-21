ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
TOYOTA「改款新跨界發表」小車賣到RAV4價！價格太硬引爆討論

▲TOYOTA發表全新Aygo X跨界。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA發表全新Aygo X跨界。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

歐洲小車市場又有新話題！TOYOTA正式發表全新改款 Aygo X，這款原本以「入門小車」著稱的可愛掀背，這次不只外型變帥、內裝升級，連動力也換上油電系統，但最讓人驚訝的其實是價格直接飛天，歐洲售價在日本已經快能買到RAV4、Harrier等大一號休旅。

▲改款新Aygo X提供帥氣的GR Sport作為頂規。

▲改款新Aygo X提供帥氣的GR Sport作為頂規。

歐洲TOYOTA公布Aygo X價格讓全球車迷熱議，售價19,670歐元，折合新台幣67萬，頂規GR Sport售價為26,590歐元，折合新台幣90萬，2款車售價相當於345、467萬日圓，在日本已經能買RAV4、Harrier。

▲動力換上新生代的1.5升油電。

▲動力換上新生代的1.5升油電。

全新 Aygo X 這次不再是傳統的 1.0 升三缸自然進氣小車，而是升級成與 Yaris 相同的 1.5 升 Hybrid 油電系統，綜效輸出約 116 匹馬力，動力明顯更有勁。

官方表示，新動力除了更安靜、省油，開起來的質感也更接近大一號的 Yaris。對於歐洲城市通勤族來說，這可是相當誘人的升級。

▲GR Sport擁有更殺氣的外型。

▲GR Sport擁有更殺氣的外型。

外觀設計延續「Keen Look」家族風格，車頭視覺更銳利、LED頭燈更具侵略感。

而重頭戲就是GR SPORT 車型，黑色雙色車頂、18 吋鋁圈、專屬蜂巢式水箱護罩、還有紅色飾條點綴，一眼就知道這是TOYOTA「性能味」代表。

▲內裝科技感更好！導入電子手剎車。

▲TOYOTA發表全新Aygo X跨界。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝科技感更好！導入電子手剎車。

Aygo X 換上與Sienta同款方向盤與儀表，配備 7 吋液晶＋傳統指針儀表組、中控 8 吋多媒體螢幕，支援 Apple CarPlay 與 Android Auto。

此外，電子手煞車（EPB）與自動駐車功能（Auto Hold）也終於補齊，實用度大幅提升。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

