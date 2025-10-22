奧迪「雙門電動概念跑車」在德國上路了！取得官方認證預告2027量產

圖文／7Car 小七車觀點

Audi 在今年 9 月於慕尼黑 IAA Mobility 車展上發表 Concept C 概念車，這款車不僅是設計語彙轉型的重要代表，也被視為品牌即將於 2027 年推出的全新純電雙門跑車雛形。然而這次不同於多數僅作靜態展示的概念車，Audi Concept C 不但能自行行駛，更已取得德國官方道路行駛認證，展現出極高的完成度與工程成熟度。

原廠表示，Concept C 的設計靈感融合了多款經典車型特色，包括 TT 的比例、R8 的低伏姿態與 Auto Union Type C 賽車的流線造型。車頭以極簡橫向 LED 頭燈搭配重新詮釋的家族式水箱護罩，兩側直立進氣口帶來鮮明立體感。車側線條簡潔緊湊，展現出跑車化比例；車尾則以百葉設計取代後擋玻璃，搭配纖細尾燈與誇張擴散器，營造出強烈的運動氛圍。

Audi 官方指出，這款概念車預示未來量產版本將是一款「兼具設計、速度與情感」的純電跑車，並確認將延續 Concept C 的可拆式車頂結構，讓車主可在 Coupe 與 Roadster 之間自由切換。內裝方面，新車採用極簡導向的設計語言，配備可收納式 10.4 吋中控螢幕與數位儀錶，中央控制區設有多組具觸覺回饋的操作介面與觸控式開門按鍵，營造出乾淨俐落的座艙氛圍。

動力配置部分，Concept C 採後置電動馬達設計，鋰電池模組安置於座椅後方，使車身重心更低且接近中置引擎跑車的重量分配。雖然 Audi 尚未公布具體輸出數據，但量產車預計將與下一代 Porsche 718 Cayman 與 Boxster 共享平台架構。不同於 Porsche 將保留部分燃油高性能版本，Audi 將全面採純電化設定，並計畫提供後驅與雙馬達 Quattro 四驅兩種配置，以滿足不同駕馭需求。

Concept C 的現身象徵 Audi 在電動化時代的全新運動定位。從造型語彙到工程細節，這款概念車不僅延續品牌對駕馭的理解，也揭示未來純電跑車將如何兼顧性能與感性。隨著 2027 年量產計畫逐步推進，這款新世代跑車有望成為 Audi 在電動化與情感設計間取得平衡的重要代表作。