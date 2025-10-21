ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

陸電動車品牌「零跑推出豪華大型休旅D19」！純電版續航上看720KM

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸電動車品牌 Leapmotor 近日發布旗下全新旗艦休旅車 D19，正式宣告品牌邁入大型豪華電動車級距。該車預計將於 2026 年上半年在中國大陸市場上市，提供純電與增程兩種動力選擇，主打寬敞車室與高科技配備，售價區間預估介於人民幣 25 萬至 30 萬元之間（約新台幣 112 萬至 135 萬元），以此定位挑戰傳統豪華品牌。

Leapmotor D19 為品牌至今體型最大的量產車，車長達 5.2 m、軸距 3.1 m，體型接近 BMW X7 與 Mercedes-Benz GLS。外觀設計採用簡潔筆觸結合鍍鉻飾條，並以厚實的窗框鍍鉻飾件包圍側窗，營造出 Rolls-Royce Cullinan 與 Mercedes-Maybach GLS 混合風格。車頭採分離式頭燈設計，尾部則以貫穿式 LED 尾燈強化辨識性，同時配置具復古氣息的鍍鉻圓盤式輪圈。

車艙尚未正式公開，不過 Leapmotor 表示 D19 將導入雙 Qualcomm Snapdragon 8797 晶片，分別負責多媒體娛樂與智慧駕駛輔助系統運算。內裝預期採高級皮革與數位化座艙設計，並具備專屬乘客螢幕。此外，原廠也透露 D19 將內建每分鐘可產生 8 公升氧氣的製氧系統，用於改善車艙空氣品質，特別針對城市汙染與高海拔地區行駛環境設計。

動力方面，純電版本搭載雙馬達配置，綜效輸出達 724 匹馬力（540 kW / 734 PS），配備 115 kWh 電池組，CLTC 續航里程達 720 公里。增程型版本則結合雙電動馬達與小排量引擎，最大輸出 536 匹馬力（400 kW / 544 PS），搭載 80.3 kWh 電池，具備 500 公里純電行駛距離，綜合續航預估將突破千公里。

D19 的市場定位高於現有 T03、B01、B10、C01、C10、C11 與 C16 等車型，將成為 Leapmotor 產品線中新的旗艦車款。據悉，品牌同時也在開發大型 MPV，預計與 D19 共用平台。

值得注意的是，儘管 D19 屬於高階定位，其價格仍具明顯競爭力。相較於 Geely Galaxy M9 目前以折扣價人民幣 17.38 萬元（約新台幣 78 萬元）起售，Leapmotor 的旗艦 SUV 在動力與續航規格上明顯更具優勢。

截至 2025 年 9 月底，Leapmotor 已完成第 100 萬輛量產車下線，並再次強調將持續推動自主研發，目標成為「全球受尊敬的智慧電動車品牌」。D19 的問世，不僅象徵 Leapmotor 正向高端市場邁進，也代表中國大陸電動車品牌在技術與造車實力上的再一次突破。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Leapmotor零跑D19旗艦豪華電動休旅車大型汽車新車SUV

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

推薦閱讀

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

最新文章

大陸零跑汽車推豪華大型休旅D192025-10-21

法拉利最新個人訂製超跑SC40亮相2025-10-21

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了2025-10-21

TOYOTA「改款新跨界發表」小車賣到RAV4價2025-10-21

「TOYOTA全新休旅」預計80萬有找全球首發！2025-10-21

福特原廠推野馬跑車RTR升級套件2025-10-20

262萬BMW 3系列50周年版旅行車開賣2025-10-20

福斯最頂級休旅車燃油版明年停產2025-10-20

Nissan大空間露營車日本推小改款2025-10-20

新「TOYOTA 7人座MPV大陸開賣」2025-10-20

熱門文章

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了2025-10-21

「TOYOTA全新休旅」預計80萬有找全球首發！2025-10-21

TOYOTA「改款新跨界發表」小車賣到RAV4價2025-10-21

新「TOYOTA 7人座MPV大陸開賣」2025-10-20

Nissan大空間露營車日本推小改款2025-10-20

新一代「TOYOTA高級版RAV4」現身2025-10-20

福斯最頂級休旅車燃油版明年停產2025-10-20

262萬BMW 3系列50周年版旅行車開賣2025-10-20

台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市2025-10-18

福特原廠推野馬跑車RTR升級套件2025-10-20

相關新聞

法拉利「最新個人訂製超跑SC40」亮相！全世界僅1輛致敬80年代經典

法拉利「最新個人訂製超跑SC40」亮相！全世界僅1輛致敬80年代經典

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑325KM

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑325KM

福特原廠推「野馬跑車RTR升級套件」！親民定位變身甩尾漂移車

福特原廠推「野馬跑車RTR升級套件」！親民定位變身甩尾漂移車

262萬！BMW「3系列50周年版」旅行車開賣　內外升級全台限量100輛

262萬！BMW「3系列50周年版」旅行車開賣　內外升級全台限量100輛

福斯「品牌最頂級休旅車」燃油版明年停產！推最終紀念版致敬時代

福斯「品牌最頂級休旅車」燃油版明年停產！推最終紀念版致敬時代

讀者迴響

熱門文章

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑325KM

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑325KM

「TOYOTA全新休旅」預計80萬有找全球首發！2.7升動力鎖定越野入門玩家

「TOYOTA全新休旅」預計80萬有找全球首發！2.7升動力鎖定越野入門玩家

TOYOTA「改款新跨界發表」小車賣到RAV4價！價格太硬引爆討論

TOYOTA「改款新跨界發表」小車賣到RAV4價！價格太硬引爆討論

新「TOYOTA 7人座MPV大陸開賣」比台灣便宜105萬！2.5升油電還有四驅

新「TOYOTA 7人座MPV大陸開賣」比台灣便宜105萬！2.5升油電還有四驅

Nissan「大空間露營車」日本推小改款！車宿更好睡12月中開賣

Nissan「大空間露營車」日本推小改款！車宿更好睡12月中開賣

新一代「TOYOTA高級版RAV4」現身！化身跨界跑旅、搭最新1.5升油電

新一代「TOYOTA高級版RAV4」現身！化身跨界跑旅、搭最新1.5升油電

福斯「品牌最頂級休旅車」燃油版明年停產！推最終紀念版致敬時代

福斯「品牌最頂級休旅車」燃油版明年停產！推最終紀念版致敬時代

262萬！BMW「3系列50周年版」旅行車開賣　內外升級全台限量100輛

262萬！BMW「3系列50周年版」旅行車開賣　內外升級全台限量100輛

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366