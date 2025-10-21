陸電動車品牌「零跑推出豪華大型休旅D19」！純電版續航上看720KM

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸電動車品牌 Leapmotor 近日發布旗下全新旗艦休旅車 D19，正式宣告品牌邁入大型豪華電動車級距。該車預計將於 2026 年上半年在中國大陸市場上市，提供純電與增程兩種動力選擇，主打寬敞車室與高科技配備，售價區間預估介於人民幣 25 萬至 30 萬元之間（約新台幣 112 萬至 135 萬元），以此定位挑戰傳統豪華品牌。

Leapmotor D19 為品牌至今體型最大的量產車，車長達 5.2 m、軸距 3.1 m，體型接近 BMW X7 與 Mercedes-Benz GLS。外觀設計採用簡潔筆觸結合鍍鉻飾條，並以厚實的窗框鍍鉻飾件包圍側窗，營造出 Rolls-Royce Cullinan 與 Mercedes-Maybach GLS 混合風格。車頭採分離式頭燈設計，尾部則以貫穿式 LED 尾燈強化辨識性，同時配置具復古氣息的鍍鉻圓盤式輪圈。

車艙尚未正式公開，不過 Leapmotor 表示 D19 將導入雙 Qualcomm Snapdragon 8797 晶片，分別負責多媒體娛樂與智慧駕駛輔助系統運算。內裝預期採高級皮革與數位化座艙設計，並具備專屬乘客螢幕。此外，原廠也透露 D19 將內建每分鐘可產生 8 公升氧氣的製氧系統，用於改善車艙空氣品質，特別針對城市汙染與高海拔地區行駛環境設計。

動力方面，純電版本搭載雙馬達配置，綜效輸出達 724 匹馬力（540 kW / 734 PS），配備 115 kWh 電池組，CLTC 續航里程達 720 公里。增程型版本則結合雙電動馬達與小排量引擎，最大輸出 536 匹馬力（400 kW / 544 PS），搭載 80.3 kWh 電池，具備 500 公里純電行駛距離，綜合續航預估將突破千公里。

D19 的市場定位高於現有 T03、B01、B10、C01、C10、C11 與 C16 等車型，將成為 Leapmotor 產品線中新的旗艦車款。據悉，品牌同時也在開發大型 MPV，預計與 D19 共用平台。

值得注意的是，儘管 D19 屬於高階定位，其價格仍具明顯競爭力。相較於 Geely Galaxy M9 目前以折扣價人民幣 17.38 萬元（約新台幣 78 萬元）起售，Leapmotor 的旗艦 SUV 在動力與續航規格上明顯更具優勢。

截至 2025 年 9 月底，Leapmotor 已完成第 100 萬輛量產車下線，並再次強調將持續推動自主研發，目標成為「全球受尊敬的智慧電動車品牌」。D19 的問世，不僅象徵 Leapmotor 正向高端市場邁進，也代表中國大陸電動車品牌在技術與造車實力上的再一次突破。