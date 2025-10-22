買小米電動車「遭他牌業務酸：人生最後1輛車」！原廠急道歉＆開鍘

▲大陸一名網友近日在社交平台爆料稱，自己購買小米YU 7汽車後，遭到極氪汽車銷售人員以不當言語「詛咒」。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸一名網友近日在社交平台爆料稱，自己購買小米YU 7汽車後，遭到極氪汽車銷售人員以不當言語「詛咒」，引發熱議。該消費者表示，當極氪銷售得知他選購小米YU 7後，竟語出驚人地說道「如果你想買人生的最後一輛車，你肯定得選小米YU7」，讓他感到極度不適，並質疑對方是否在咒人。

《紅星新聞》報導。該對話截圖迅速在網上擴散，目前原貼文雖已刪除，但仍被廣泛轉載。對話內容顯示，消費者告訴極氪銷售，自己已試駕並決定購買小米YU 7後，對方以語音回覆「你要是想買人生的第一輛車，你得選極氪01；想買人生的最後一輛車，就得選小米YU 7。你買的不是259800，你買的是你的命。」

此番言論引發大批網友批評，認為極氪銷售言辭惡劣、嚴重違反職業操守。對此，極氪門市工作人員坦言事件屬實，並強調公司已對相關人員作出處理，具體結果將稍後公佈。該名員工表示，公司在日常培訓中明確禁止銷售人員「拉踩」競爭品牌，強調消費者享有自由選擇權。

據悉，極氪汽車相關負責人事後已與當事消費者溝通道歉，稱涉事銷售及其搭檔主播「表述極為不得體，嚴重違背品牌行為規範」，並已解除兩人的勞動合同，永久不得再任職集團。該消費者後續也留言表示，已收到對方道歉，自己當時因情緒激動才發帖，並非意圖炒作或引發輿論。

