台製「TOYOTA 7人座MPV」即將量產回銷日本！網友敲碗台灣快國產左駕版

▲TOYOTA Noah、Voxy。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Noah、Voxy即將在台量產！供應緩解日本母廠壓力。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

傳聞已久的台製TOYOTA Noah、Voxy已經有譜，這兩款日本熱賣MPV「由台灣生產、再回銷日本」，預計2026 年第2季開始，第 4 季正式交車。這兩款車在日本可是主力級人物，年銷量合計超過 18 萬輛，如今母廠選擇交給台灣國瑞汽車來生產，可說是對台灣製造實力投下超級信任票。

▲日本上架新年式TOYOTA Voxy、Noah MPV！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣造車受到國際肯定！台製Noah、Voxy回銷日本。

其實跟日本當地車廠近年面臨缺工、產能吃緊有關。為了穩定供應，日本將把關鍵零件運來台灣，由國瑞汽車負責組裝，再出口回日本市場。這不只是單純的代工，而是整車「Made in Taiwan」重新登上日本本土市場的象徵。

事實上，受惠的不只是台灣國瑞，由於台灣、日本大量零件往返，1年內將有超過7萬套零件，因此也會長榮、陽明、萬海等貨運帶來龐大經濟效益。

▲TOYOTA Noah、Voxy台灣註冊曝光！（圖／翻攝自智慧財產局）

▲TOYOTA Noah、Voxy。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣網友敲碗許願Noah、Voxy在台出現國產左駕版。

更有意思的是，既然Noah、Voxy會在台灣組裝生產，也代表「台灣市場有機會出現國產左駕版本」！目前這兩款車都已在台完成註冊測試，若未來正式以國產身分上市，勢必會讓現行7人座MPV市場掀起一波震撼。像是MG G50 Plus、Hyundai Custin 等熱門家庭 MPV，屆時都將面臨強敵挑戰。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

