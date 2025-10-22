ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「TOYOTA入門小休旅」外觀升級更帥了！搭載1.5升油電又省油

▲印度針對TOYOTA Urban Cruiser Hyryder小休旅推升級套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲印度針對TOYOTA Urban Cruiser Hyryder小休旅推升級套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

在印度熱賣的TOYOTA Urban Cruiser Hyryder又有新花招！原廠推出Aero Edition套件，讓入門的Urban Cruiser Hyryder變得帥氣又時尚，整套套件折合新台幣僅1.1萬就能入手。

▲印度針對TOYOTA Urban Cruiser Hyryder小休旅推升級套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲印度針對TOYOTA Urban Cruiser Hyryder小休旅推升級套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲套件著重於外觀取向，賦予更帥氣的高顏值。

這次推出的Urban Cruiser Hyryder Aero Edition並非新車，而是針對現有Hyryder車主或新購買者推出的「原廠空力升級包」。套件內容包含前擾流下巴、側裙以及後擾流尾翼三大件，讓整台車的視覺重心更低、更具運動氣息。印度當地售價為31,999盧比（約新台幣11,200元），可適用於全車系等級。

這款熱門小休旅在印度市場是TOYOTA與Suzuki合作打造的結晶，而Suzuki Grand Vitara則作為雙生車，同樣採用1.5升油電動力，平均油耗可達27.9km/L。

▲印度針對TOYOTA Urban Cruiser Hyryder小休旅推升級套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Urban Cruiser Hyryder已經銷售近17萬輛。

原廠表示，Urban Cruiser Hyryder自2022年推出以來，在印度累積銷量已超過16.8萬輛，成為品牌在當地的重要主力之一。這次推出Aero Edition造型套件，除了強化個性化風格，也呼應當地年輕買家的需求。

保固方面，印度市場提供3年或10萬公里的基本保固（可延長至5年／22萬公里），油電電池則享有8年或16萬公里保固。對比同級休旅，算是相當有誠意。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTAUrban Cruiser HyryderRAV4Grand VitaraSUV休旅

