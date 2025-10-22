ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「神車休旅再出招」狂野不輸Land Cruiser！買菜車變成登山車

▲TOYOTA為11月北美SEMA車展預熱，預告要發表Corolla Cross跨界越野款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA為11月北美SEMA車展預熱，預告要發表Corolla Cross跨界越野款。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA把買菜通勤用的Corolla Cross神車休旅，直接變成一輛能上山下海的「狂野怪獸」！這輛名為 Corolla Cross NASU Edition 的改裝概念車，將在 11 月初登場的美國 SEMA 改裝車展正式亮相。

▲TOYOTA為11月北美SEMA車展預熱，預告要發表Corolla Cross跨界越野款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲外觀採搶眼的茄子色塗裝。

概念車的命名「NASU」來自日本栃木縣的那須山區（Nasu Mountains），是當地登山健行、泡湯的熱門地點，象徵戶外冒險精神。而在日語裡「なす」又有「成就」的意思，加上「茄子（nasu）」的諧音，所以整台車直接塗成醒目的 紫茄子色，不僅吸睛還很有梗。

這款車由 TOYOTA美國開發部門 SPAD 團隊操刀打造，專為SEMA 展出，目前雖然沒有量產計畫，但狂野外型已經讓不少車迷看呆。

▲TOYOTA為11月北美SEMA車展預熱，預告要發表Corolla Cross跨界越野款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA為11月北美SEMA車展預熱，預告要發表Corolla Cross跨界越野款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲改造版Corolla Cross帥氣度不輸Land Cruiser。

外觀換上專屬寬體套件，輪拱更大、底盤護板加厚，還有防刮設計，底盤整體高度明顯升高，看起來就像迷你版Land Cruiser。

腳下換上全地形輪胎，搭配升級懸吊系統，不只帥氣，實際越野能力也更強。車頂還架上一台高級登山自行車，象徵「隨時出發去冒險」的生活態度。

Corolla Cross NASU Edition 將在 11 月4～7日於拉斯維加斯 SEMA 改裝車展正式登場，屆時TOYOTA還會帶來超過 20 款不同風格的改裝作品。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTACorolla CrossSUV跨界休旅新年式油電Corolla Sport

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

推薦閱讀

Nissan全新「跨界入門7人座MPV」現身！搭載1.0升動力

Nissan全新「跨界入門7人座MPV」現身！搭載1.0升動力

TOYOTA「神車休旅再出招」狂野不輸Land Cruiser！買菜車變成登山車

TOYOTA「神車休旅再出招」狂野不輸Land Cruiser！買菜車變成登山車

492萬起！保時捷「電動Macan GTS」發表　外觀、性能更帥更猛

492萬起！保時捷「電動Macan GTS」發表　外觀、性能更帥更猛

台灣「中華三菱新國產小休旅」10月底現身！有望60多萬能入手

台灣「中華三菱新國產小休旅」10月底現身！有望60多萬能入手

陸電動車品牌「零跑推出豪華大型休旅D19」！純電版續航上看720KM

陸電動車品牌「零跑推出豪華大型休旅D19」！純電版續航上看720KM

法拉利「最新個人訂製超跑SC40」亮相！全世界僅1輛致敬80年代經典

法拉利「最新個人訂製超跑SC40」亮相！全世界僅1輛致敬80年代經典

最新文章

Nissan全新「跨界入門7人座MPV」現身2025-10-22

TOYOTA「神車休旅再出招」化身最狂越野車2025-10-22

保時捷「電動Macan GTS」發表2025-10-22

台灣「中華三菱新國產小休旅」10月底現身2025-10-22

大陸零跑汽車推豪華大型休旅D192025-10-21

法拉利最新個人訂製超跑SC40亮相2025-10-21

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了2025-10-21

TOYOTA「改款新跨界發表」小車賣到RAV4價2025-10-21

「TOYOTA全新休旅」預計80萬有找全球首發！2025-10-21

福特原廠推野馬跑車RTR升級套件2025-10-20

熱門文章

台灣「中華三菱新國產小休旅」10月底現身2025-10-22

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了2025-10-21

大陸零跑汽車推豪華大型休旅D192025-10-21

TOYOTA「改款新跨界發表」小車賣到RAV4價2025-10-21

法拉利最新個人訂製超跑SC40亮相2025-10-21

新「TOYOTA 7人座MPV大陸開賣」2025-10-20

台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市2025-10-18

TOYOTA「神車休旅再出招」化身最狂越野車2025-10-22

保時捷「電動Macan GTS」發表2025-10-22

【周焦點】進口MPV不用90萬2025-10-18

相關新聞

台灣「中華三菱新國產小休旅」10月底現身！有望60多萬能入手

台灣「中華三菱新國產小休旅」10月底現身！有望60多萬能入手

陸電動車品牌「零跑推出豪華大型休旅D19」！純電版續航上看720KM

陸電動車品牌「零跑推出豪華大型休旅D19」！純電版續航上看720KM

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑325KM

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑325KM

TOYOTA「改款新跨界發表」小車賣到RAV4價！價格太硬引爆討論

TOYOTA「改款新跨界發表」小車賣到RAV4價！價格太硬引爆討論

「TOYOTA全新休旅」預計80萬有找全球首發！2.7升動力鎖定越野入門玩家

「TOYOTA全新休旅」預計80萬有找全球首發！2.7升動力鎖定越野入門玩家

讀者迴響

熱門文章

台灣「中華三菱新國產小休旅」10月底現身！有望60多萬能入手

台灣「中華三菱新國產小休旅」10月底現身！有望60多萬能入手

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑325KM

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑325KM

陸電動車品牌「零跑推出豪華大型休旅D19」！純電版續航上看720KM

陸電動車品牌「零跑推出豪華大型休旅D19」！純電版續航上看720KM

TOYOTA「改款新跨界發表」小車賣到RAV4價！價格太硬引爆討論

TOYOTA「改款新跨界發表」小車賣到RAV4價！價格太硬引爆討論

法拉利「最新個人訂製超跑SC40」亮相！全世界僅1輛致敬80年代經典

法拉利「最新個人訂製超跑SC40」亮相！全世界僅1輛致敬80年代經典

新「TOYOTA 7人座MPV大陸開賣」比台灣便宜105萬！2.5升油電還有四驅

新「TOYOTA 7人座MPV大陸開賣」比台灣便宜105萬！2.5升油電還有四驅

台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市！3車型、2種動力曝光

台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市！3車型、2種動力曝光

TOYOTA「神車休旅再出招」狂野不輸Land Cruiser！買菜車變成登山車

TOYOTA「神車休旅再出招」狂野不輸Land Cruiser！買菜車變成登山車

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366