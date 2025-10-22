TOYOTA「神車休旅再出招」狂野不輸Land Cruiser！買菜車變成登山車

▲TOYOTA為11月北美SEMA車展預熱，預告要發表Corolla Cross跨界越野款。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA把買菜通勤用的Corolla Cross神車休旅，直接變成一輛能上山下海的「狂野怪獸」！這輛名為 Corolla Cross NASU Edition 的改裝概念車，將在 11 月初登場的美國 SEMA 改裝車展正式亮相。

▲外觀採搶眼的茄子色塗裝。

概念車的命名「NASU」來自日本栃木縣的那須山區（Nasu Mountains），是當地登山健行、泡湯的熱門地點，象徵戶外冒險精神。而在日語裡「なす」又有「成就」的意思，加上「茄子（nasu）」的諧音，所以整台車直接塗成醒目的 紫茄子色，不僅吸睛還很有梗。

這款車由 TOYOTA美國開發部門 SPAD 團隊操刀打造，專為SEMA 展出，目前雖然沒有量產計畫，但狂野外型已經讓不少車迷看呆。

▲改造版Corolla Cross帥氣度不輸Land Cruiser。

外觀換上專屬寬體套件，輪拱更大、底盤護板加厚，還有防刮設計，底盤整體高度明顯升高，看起來就像迷你版Land Cruiser。

腳下換上全地形輪胎，搭配升級懸吊系統，不只帥氣，實際越野能力也更強。車頂還架上一台高級登山自行車，象徵「隨時出發去冒險」的生活態度。

Corolla Cross NASU Edition 將在 11 月4～7日於拉斯維加斯 SEMA 改裝車展正式登場，屆時TOYOTA還會帶來超過 20 款不同風格的改裝作品。