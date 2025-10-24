ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
比亞迪「 全新輕型電動車」預告東京亮相！自研刀片電池安全效率高

圖文／7Car 小七車觀點

BYD Japan 宣布將以全新輕型電動車（軽EV）作為最大亮點，參加即將於東京舉行的 Japan Mobility Show 2025。這款車是 BYD 專為日本市場開發的輕規格電動車，為品牌首度針對海外市場設計的輕型車款原型，並將於會場首度公開，成為 BYD 在乘用車領域的世界首演焦點。

採自家刀片電池技術　BYD 將在日本移動展亮相全新 K-Car

此次亮相的軽 EV，象徵 BYD 在電動化技術與產品多元化上的新嘗試。新車採用自家研發的「刀片電池」（Blade Battery）技術，並以「讓地球溫度降低 1℃」為開發理念，展現品牌持續追求永續發展與節能減碳的決心。BYD 表示，這款車結合高安全性與高效率的電池系統，目標是在日本輕自動車市場中，提供消費者兼具日常實用與環境友善的新選擇。

採自家刀片電池技術　BYD 將在日本移動展亮相全新 K-Car

除了輕EV外，BYD 商用車部門亦將帶來以小型純電巴士 J6 為基礎打造的「J6 Living Car」概念車，作為日本首演亮相。該車結合移動辦公室與臨時避難空間的設計理念，展現 BYD 在電動商用車領域的應用創意。官方表示，J6 Living Car 的內外裝皆經過特別設計，力求營造舒適且多用途的車內環境。

採自家刀片電池技術　BYD 將在日本移動展亮相全新 K-Car

在展區活動方面，BYD 也將安排多場互動式舞台體驗，包括高性能電動跑車 YANGWANG U9 的舞蹈秀「Dance Showtime」，以及與雙繩跳表演團體 HARIBOW 的合作演出，讓觀眾能以視覺與聽覺體驗電動車科技的動感魅力。商用車區則設有 BYD Introduction Time，介紹最新的商用電動車技術與應用方向。

採自家刀片電池技術　BYD 將在日本移動展亮相全新 K-Car

BYD Japan Group 的發表會預定於 10 月 29 日下午舉行，屆時將揭示更多未來車款及在日本市場的戰略方向。隨著總計 13 輛車的龐大陣容與多元展示內容，BYD 期望藉由此次 Japan Mobility Show 2025，進一步強化其在日本電動車市場的品牌形象與技術實力。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

