「TOYOTA 7人座MPV」北美新年式開賣！配備升級但更貴了　折合新台幣123萬

記者徐煜展／綜合報導

北美TOYOTA近期漲聲響起，就連旗艦的7人座MPV Sienna也難逃漲價名單，雖然外型沒有大動作更新，但在配備、質感上明顯升級，整體更高級、用起來更方便，不過代價就是價格也小漲一波，折合新台幣123萬。

▲新年式北美Sienna開賣！售價小漲。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲動力維持2.5升油電。

台灣有賣的Sienna售價238萬，北美新年式入手門檻漲價635美金來到40,120美金，折合新台幣123萬，其他車型漲幅約在525～1,100美金不等，動力維持2.5升油電搭配CVT變速箱。

▲新年式北美Sienna開賣！售價小漲。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式北美Sienna開賣！售價小漲。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲外觀新增兩個更有質感新顏色，部分車型配備升級。

北美新Sienna外觀新增「Heavy Metal」灰與「Ice Cap」白兩種新車色，尾門Logo也換成黑色樣式，質感小升級。

內裝重點配備升級更實用，低階入門LE車型新增電動尾門、黑色車頂行李架、後窗遮陽簾，喇叭數也從6支升級到8支。

往上XLE車型多了車頂行李架與LED方向燈後視鏡；運動風格的XSE 則升級成12支JBL高階音響，整體更有豪華氛圍，不過價格也跟著漲了約1,100美元，來到48,045美金起，折合新台幣147萬。

