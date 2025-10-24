ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
愛快羅密歐「中型休旅＆跑房車將延長生產」！新世代保留燃油動力

圖文／7Car 小七車觀點

義大利品牌 Alfa Romeo 原先計畫於 2025 年結束 Giulia 的生產，但隨著市場走向出現變化，原廠最終決定讓這款中型房車繼續於義大利 Cassino 工廠生產至 2027 年。同時，旗下中型 SUV Stelvio 也將維持生產至同一年，兩款車皆基於 Giorgio 平台打造，這套結構當年由前 FCA 集團在已故執行長 Sergio Marchionne 主導下，以 10 億歐元資金開發完成。

這項延長生產的決定，源自於 Stellantis 集團重新評估品牌電動化策略。原廠原本規劃新世代 Giulia 與 Stelvio 將全面轉為純電動車，以符合 Alfa Romeo 於 2027 年前邁向全電動品牌的目標。不過，由於全球電動車銷售增長低於預期，集團已決定讓下一代車型保留燃油選項，並重新調整 STLA Large 平台架構，使其能同時容納燃油與電動系統。

因此，現行 Giulia 與 Stelvio 將繼續銷售一段時間，雖未導入任何輕油電或插電混合動力技術，但在產品週期延長下，仍可讓品牌有更多時間完善新平台的技術轉換與生產節奏。Alfa Romeo 執行長 Santo Ficili 於 Tonale 改款發表會上證實此消息，並暗示下一代性能旗艦 Quadrifoglio 車型，可能會搭載 Maserati 的 V6 引擎，也不排除導入同集團 Dodge Charger Sixpack 所使用的雙渦輪直六「Hurricane」動力。

值得注意的是，Giulia 與 Stelvio 並非 Stellantis 旗下最資深的車型。品牌同門 Fiat Panda 自 2011 年問世至今仍在生產，美國市場的 Dodge Durango 更早於 2010 年推出，預計要到 2029 年才會迎來接班人。這顯示集團對於燃油車的策略調整不僅侷限於單一品牌，而是回應全球市場在電動化轉型過程中的現實步調。

從整體方向來看，Alfa Romeo 此次延後新世代車款登場的決定，不僅是產品週期的策略延展，更代表品牌對「全面電動化」路線的務實修正。畢竟，在消費者仍對燃油性能與傳統駕馭樂趣抱持高度需求的情況下，保留燃油版本或許正是讓品牌平穩過渡至純電時代的關鍵手段。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

