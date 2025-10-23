ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
賓士「全新電動GLC」售價公布！台灣預計明年見　續航可跑713公里

▲electric GLC。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲今年9月全球首發的GLC電動版，海外已公布最新售價。（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

今年9月慕尼黑車展，德系雙雄BMW iX3、賓士GLC電動版雙雙發表，而近期賓士GLC已搶先公開售價，開價71,281歐元，折合新台幣254萬，BMW iX3、賓士GLC電動版這兩款全新世代電動休旅，預計明年就會來台與台灣車迷見面。

▲electric GLC。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士強調電車GLC與油車價差不會太大。

賓士GLC電動版首波帶來GLC 400 4Matic with EQ Technology 車型，售價71,281歐元，而原廠強調油車與電車價格上落差不大，作為參考GLC 400 e 4Matic PHEV插電式油電車售價72,340歐元起，折合新台幣258萬。

▲electric GLC。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲最大續航可跑713公里。

GLC搭載MB.EA電動車平台，採800V電能架構、可支援330kW直流快充，充電10分鐘即可續航300公里，加上碳化矽逆變器，可實現93%長途能量轉換效率，最大續航力可達713公里。

內裝搭載39.1吋MBUX Hyperscreen螢幕，搭配MB.OS影音作業系統，成為首款整合Microsoft與Google人工智慧的車載平台，結合 ChatGPT-4o與Google Cloud AI提供自然語音對話的虛擬助理。空間表現上也提供570-1,740公升後行李廂容積，另外也有128公升前置物箱，提供日常實用性。

