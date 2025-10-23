Hyundai「百萬內進口電動小車」11／6發表！挑戰台灣同級最便宜

▲南陽實業發出預告，確認Hyundai Inster將在11／6發表。（圖／翻攝自Hyundai）

記者張慶輝／綜合報導

Hyundai總經銷南陽實業今（23）日發出媒體邀請，確認全新小型電動車Inster將於11／6正式在台發表，由於南陽在3月時就以「百萬內純電小車」做為號召，再加上Inster就是女神李多慧愛車Casper的電動版本，讓不少車迷都引頸期盼，希望能早日在台灣見到本尊。

▲目前台灣仍在售的進口電動車當中，預購價136萬的bZ4X為最便宜。（圖／翻攝自TOYOTA）

盤點目前台灣仍在售的進口電動車，最便宜是預售價136萬的TOYOTA bZ4X，而與Inster尺碼較接近的Volvo EX30單馬達版則是139.9萬，儘管Volvo台灣總裁林裕凱也在今日預告，明年預計導入更親民的LFP磷酸鐵鋰電池版本，但依其豪華品牌的身分定位，要打入「百萬內」顯然是不太可能，這也就意味著Inster將成為台灣最便宜的進口電動車。

▲Inster外表可愛時尚，車身尺碼小巧輕盈，穿街走巷更加輕鬆無負擔。（圖／翻攝自Hyundai）

Inster不僅有著可愛時尚的外型，長寬高3,825x1,610,1,575mm與軸距2,580mm的尺碼設定，穿街走巷更加輕鬆無負擔，不過分強調科技的簡約內裝鋪陳，以及預期百萬有找的合宜售價，也很適合正在觀望電動車的車迷無痛轉換。

▲內裝不過分強調科技化，更適合剛從油車轉換到電車的車迷。（圖／翻攝自Hyundai）

儘管南陽還沒正式發表Inster，不過從先前送測的資訊來看，可望帶來2種動力設定，分別是搭載42kWh電池、馬達輸出約97匹馬力的標準版，以及49kWh電池、約115匹馬力的長里程版，參考國外資訊續航表現分別為327公里與370公里，兩者均支援120kW直流快充，能在30分鐘完成10%-80%電力補充，但最終在台上市規格為何，還是要以南陽公佈的資訊為準。