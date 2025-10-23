ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Hyundai「百萬內進口電動小車」11／6發表！挑戰台灣同級最便宜

▲現代Hyundai Inster日本上市！台灣預計今年導入。（圖／翻攝自Hyundai）

▲南陽實業發出預告，確認Hyundai Inster將在11／6發表。（圖／翻攝自Hyundai）

記者張慶輝／綜合報導

Hyundai總經銷南陽實業今（23）日發出媒體邀請，確認全新小型電動車Inster將於11／6正式在台發表，由於南陽在3月時就以「百萬內純電小車」做為號召，再加上Inster就是女神李多慧愛車Casper的電動版本，讓不少車迷都引頸期盼，希望能早日在台灣見到本尊。

▲預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲目前台灣仍在售的進口電動車當中，預購價136萬的bZ4X為最便宜。（圖／翻攝自TOYOTA）

盤點目前台灣仍在售的進口電動車，最便宜是預售價136萬的TOYOTA bZ4X，而與Inster尺碼較接近的Volvo EX30單馬達版則是139.9萬，儘管Volvo台灣總裁林裕凱也在今日預告，明年預計導入更親民的LFP磷酸鐵鋰電池版本，但依其豪華品牌的身分定位，要打入「百萬內」顯然是不太可能，這也就意味著Inster將成為台灣最便宜的進口電動車。

▲現代Hyundai Inster日本上市！台灣預計今年導入。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Inster外表可愛時尚，車身尺碼小巧輕盈，穿街走巷更加輕鬆無負擔。（圖／翻攝自Hyundai）

Inster不僅有著可愛時尚的外型，長寬高3,825x1,610,1,575mm與軸距2,580mm的尺碼設定，穿街走巷更加輕鬆無負擔，不過分強調科技的簡約內裝鋪陳，以及預期百萬有找的合宜售價，也很適合正在觀望電動車的車迷無痛轉換。

▲Hyundai Casper Electric。（圖／翻攝自Hyundai）

▲內裝不過分強調科技化，更適合剛從油車轉換到電車的車迷。（圖／翻攝自Hyundai）

儘管南陽還沒正式發表Inster，不過從先前送測的資訊來看，可望帶來2種動力設定，分別是搭載42kWh電池、馬達輸出約97匹馬力的標準版，以及49kWh電池、約115匹馬力的長里程版，參考國外資訊續航表現分別為327公里與370公里，兩者均支援120kW直流快充，能在30分鐘完成10%-80%電力補充，但最終在台上市規格為何，還是要以南陽公佈的資訊為準。

►台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

►預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：Hyundai現代Inster電動小車汽車新車台灣售價李多慧南陽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【差幾秒就遭殃...】台中中央市場意外！整排鷹架遭吹垮壓6車

推薦閱讀

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

最新文章

Hyundai百萬內進口電動車11／6發表2025-10-23

台灣Volvo帥總裁親揭未來新車計畫2025-10-23

「第6代TOYOTA RAV4」國外試駕一致叫好2025-10-23

賓士「全新電動GLC」售價公布2025-10-23

台製「TOYOTA 7人座MPV」即將量產回銷日本2025-10-23

地表最貴賓士大G身價上看5400萬2025-10-22

買小米電車慘遭他牌業務酸爆2025-10-22

奧迪雙門電動概念跑車在德國上路2025-10-22

「TOYOTA入門小休旅」外觀升級更帥了2025-10-22

Nissan全新「跨界入門7人座MPV」現身2025-10-22

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4」國外試駕一致叫好2025-10-23

台製「TOYOTA 7人座MPV」即將量產回銷日本2025-10-23

賓士「全新電動GLC」售價公布2025-10-23

買小米電車慘遭他牌業務酸爆2025-10-22

地表最貴賓士大G身價上看5400萬2025-10-22

「TOYOTA入門小休旅」外觀升級更帥了2025-10-22

Nissan全新「跨界入門7人座MPV」現身2025-10-22

新「TOYOTA 7人座MPV大陸開賣」2025-10-20

台灣「中華三菱新國產小休旅」10月底現身2025-10-22

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」2025-10-16

相關新聞

路透：台灣憂中共「十五五規劃」納入金門　成為下個克里米亞

路透：台灣憂中共「十五五規劃」納入金門　成為下個克里米亞

台灣爆發非洲豬瘟「是早晚的事」　精神科醫憂：1病恐再次流行

台灣爆發非洲豬瘟「是早晚的事」　精神科醫憂：1病恐再次流行

美麗島民調／53.2%反對犧牲生命抗中　58.3%認為兩岸交流能維護安全

美麗島民調／53.2%反對犧牲生命抗中　58.3%認為兩岸交流能維護安全

台灣Volvo帥總裁「親揭未來新車計畫」！電＋油全陣容通通有

台灣Volvo帥總裁「親揭未來新車計畫」！電＋油全陣容通通有

非洲豬瘟「冷凍能撐1000天」酸鹼都不怕！　他揭台灣失守代價

非洲豬瘟「冷凍能撐1000天」酸鹼都不怕！　他揭台灣失守代價

讀者迴響

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4」國外試駕一致叫好！外媒大讚：家庭SUV天花板

「第6代TOYOTA RAV4」國外試駕一致叫好！外媒大讚：家庭SUV天花板

台製「TOYOTA 7人座MPV」即將量產回銷日本！網友敲碗台灣快國產左駕版

台製「TOYOTA 7人座MPV」即將量產回銷日本！網友敲碗台灣快國產左駕版

賓士「全新電動GLC」售價公布！台灣預計明年見　續航可跑713公里

賓士「全新電動GLC」售價公布！台灣預計明年見　續航可跑713公里

買小米電動車「遭他牌業務酸：人生最後1輛車」！原廠急道歉＆開鍘

買小米電動車「遭他牌業務酸：人生最後1輛車」！原廠急道歉＆開鍘

地表最貴賓士大G「身價上看5400萬」！外披1公斤鑽石內有鱷魚皮椅

地表最貴賓士大G「身價上看5400萬」！外披1公斤鑽石內有鱷魚皮椅

「TOYOTA入門小休旅」外觀升級更帥了！搭載1.5升油電又省油

「TOYOTA入門小休旅」外觀升級更帥了！搭載1.5升油電又省油

Nissan全新「跨界入門7人座MPV」現身！搭載1.0升動力

Nissan全新「跨界入門7人座MPV」現身！搭載1.0升動力

新「TOYOTA 7人座MPV大陸開賣」比台灣便宜105萬！2.5升油電還有四驅

新「TOYOTA 7人座MPV大陸開賣」比台灣便宜105萬！2.5升油電還有四驅

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366