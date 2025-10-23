「第6代TOYOTA RAV4」國外試駕一致叫好！外媒大讚：家庭SUV天花板

▲第6代RAV4海外已展開媒體試駕！獲得眾多外媒高度好評。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

今年北美、日本首發的新一代TOYOTA RAV4，海外已經首度展開媒體試駕，為接下來正式上市開始暖身，經過大多海外媒體試駕後，獲得不少媒體讚賞，認為這代RAV4「更成熟、更高級，也更聰明」。6代RAV4肯定繼續賣爆！

▲新RAV4提供3款外型，作出不同個性化差異。

新一代RAV4採用全新設計語彙，整體線條更方正、肌肉感更強，外型「像是縮小版4Runner」。不論是標準款、越野款，或是運動化的GR Sport版本，都有明確個性。這次RAV4的確長大了，不只是車身比例，整個氣場也更成熟、穩重。

▲海外提供2.5升油電與第6代THS技術的2.5升PHEV系統。

北美試駕的RAV4全車系都改採油電系統。入門款搭載2.5升四缸引擎＋電動馬達組成的油電動力，前驅版最大馬力約226匹、四驅版可達236匹。而性能更強的PHEV插電式油電版輸出更達324匹！相較5代RAV4，國外評價表示，開起來比前代更安靜、更順暢，起步輕快、油耗表現更亮眼。

▲車艙介面大幅進化，甚至能支援OTA遠端更新。

車艙也是大改重點！新RAV4配備更大螢幕（最高12.9吋）、最新多媒體系統與數位儀錶。中控設計走簡約耐看風格，搭配更好的用料與組裝質感，後座空間依舊寬敞，即使身高將近190公分的也不會感到太多壓迫，甚至有些媒體給出極高評價，新RAV4是一台讓人每天都想開的SUV。

北美、日本即將在近期上市，屆時就有初步的國外售價可供參考，而台灣市場上預計明年將會導入6代RAV4，除了會有2.5升油電，應還會有更入門的2.0升自然進氣。