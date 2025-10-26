ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
法國跑車廠「全面電動化政策大轉彎」！下一代新車油＋電同步推出

圖文／7Car 小七車觀點

在電動車市場放緩的當下，越來越多品牌開始重新審視「全面電動化」的速度。繼 Porsche 針對 718 Boxster 與 Cayman 延後純電化計畫後，法國跑車品牌 Alpine 也可能走上相同道路。原本預定以純電車身分登場的全新 A110 繼任車，據傳將同步推出油電混合動力版本，以回應市場的實際需求與駕駛者的情感連結。

根據英國《Evo》雜誌報導，Alpine 執行長 Philippe Krief 在受訪時透露，下一代 A110 將不再是單一動力設定，而會同時提供純電與油電混合兩種版本，並預計於 2027 年初正式發表。這項策略調整意味著品牌在推進電動化的同時，也選擇保留燃油引擎的感官體驗，以平衡駕駛樂趣與永續發展之間的取捨。

Krief 表示，新世代 A110 不僅將延續雙座 Coupe 車型，還會擴充出敞篷與 2+2 座配置，進一步拓展產品陣容。他更語帶自信地指出，「新車的設計將讓現行款看起來像上個世代的產物。」外界推測，這代表新 A110 將採用更激進的空力造型與輕量化結構，同時融入品牌全新電動化語彙。

在動力部分，純電版本預計採用雙馬達後輪驅動架構，輸出功率將超過品牌 A390 SUV 的 464 匹馬力，並搭配專屬電池模組，目標車重控制在 3,000 磅（約 1,360 公斤）以內。值得一提的是，Alpine 計畫讓電池採可更換設計，車主未來可隨技術更新直接升級模組，延長整車壽命並降低衰退風險。

至於油電版本，雖然官方尚未公布技術細節，但外界預期可能會沿用 Renault 集團的新世代混合動力架構，藉由小排量渦輪引擎結合電動輔助單元，以達成輕量、高效率的性能特質。這樣的雙動力策略，讓新 A110 能同時吸引傳統跑車愛好者與新世代電動車買家。

※更多精彩報導,詳見《7car 小七車觀點

