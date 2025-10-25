ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
賓士古董雙門跑車「完美封存42年後重見天日」！里程未破百根本新車

圖文／7Car 小七車觀點

一輛自 1982 年起被封存於恆溫防潮車庫的 Mercedes-Benz 500SL，日前終於重見天日。這輛車自交車當天起便未曾上路，僅有 42 英里里程，幾乎是一年一英里的紀錄，堪稱極罕見的經典收藏。

根據英國 SLShop 公布的資訊，這輛 500SL 於 1982 年 11 月 30 日售出，當時新車售價為 24,400 英鎊，依照當今通膨換算約為 87,000 英鎊（約新台幣 466 萬元）。車主在購車後便將車輛以拖車運回自宅，並存放於氣候控制與除濕環境中長達 42 年，幾乎與世隔絕。

這輛車搭載 5.0 升 V8 引擎，最大輸出約 240 匹馬力，是當年 R107 世代的旗艦動力配置。除標準配備外，該車還選配空調、加熱座椅、防鎖死煞車系統、真皮內裝、後座與 Blue Green Metallic 車色等全套選項，選配金額達 2,331 英鎊，折合現今約 8,360 英鎊（約新台幣 45 萬元），約佔車價一成。

儘管年代久遠，車輛狀況依舊近乎完美，車體完全無腐蝕痕跡，連引擎與排氣系統仍保有原廠塗佈的防鏽蠟層（Waxoyl）。所有原廠貼紙與出廠文件均完整保留，連當年的登錄表格也仍未填寫。這輛車可說是一台完整封存的時光膠囊，將 1980 年代的造車工藝原汁原味地保存至今。

Mercedes-Benz 在 1986 年替 500SL 進行小改款，並於 1989 年正式由 R129 世代接替。雖然 500SL 並非特別稀有的車型，但像此類低里程且保存完好的樣本，在收藏市場上極具吸引力，常被視為能代表品牌歷史精神的經典象徵。

車輛現已正式移交給英國 SLShop，將於該公司位於沃里克郡（Warwickshire）的總部展出。據創辦人 Sam Bailey 表示，這輛 500SL 將不會對外出售，而是成為永久展品，並設置於恆溫展示空間中，以紀念原車主 Hough 先生的遠見與對汽車保存文化的堅持。

Bailey 表示：「這是一部真正的時光膠囊，我們承諾永不出售這輛車，讓後世能親眼見證這段汽車歷史。」此外，SLShop 也計畫讓該車於 Mercedes-Benz World 舉行特展與限定展示，讓更多人能近距離欣賞這部保存如新的經典跑車。

歷經 42 年封存，如今 Mercedes-Benz 500SL 終於再次被世人看見，不僅象徵汽車工藝的永恆價值，也讓人重新思考收藏與傳承之間的意義。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士500SL汽車新車古董車雙門跑車

