賓利推「3款訂製超豪華房車」致敬經典！782匹馬力3.5秒加速破百

2025 年對 Bentley 而言具有重要意義，品牌特別推出三款專屬定製的 Flying Spur 車型，以慶祝三款關鍵四門轎車的誕生周年 ── 分別是首度採用單體式車身結構的 1965 年 T Series、重新點燃品牌性能形象的 1985 年 Turbo R，以及突破時速 200 英里的 2005 年 Continental Flying Spur。三款特製車皆由 Mulliner 精心打造，藉由獨特的塗裝與內裝細節重新詮釋經典車款的精神，同時展現 Bentley 設計語彙在六十年間的演進脈絡。

Bentley 官方保有這三款原型車，並將其納入 50 輛規模的 Bentley Heritage Collection 典藏系列中，所有車輛皆維持可行駛狀態並收藏於英國克魯 (Crewe) 廠區。這不僅彰顯品牌對歷史的重視，也讓設計團隊得以在原型車實物的基礎上重現當年的色彩與氛圍，進一步強化三部 2025 Flying Spur 紀念車的歷史連結。

首先登場的 Flying Spur Azure 致敬 1965 年 T Series。當年的 T Series 是 Bentley 首度採用單體式車身結構的車型，由 John Blatchley 設計，外觀低矮而現代化，搭載 6.2 升 V8 引擎，輸出 202 匹馬力。Mulliner 以 Shell Grey塗裝與相同色調的 22 吋輪圈重現原色，內裝採藍灰主色搭配 Beluga 次色，並以胡桃木飾板與交叉鑲邊細節呼應經典工藝。現代版 Flying Spur Azure 搭載 680 PS 的高性能油電混合動力系統，並配備 Bentley Dynamic Ride 主動防傾控制與按摩座椅，展現當代豪華舒適的進化。

第二款 Flying Spur Speed 則向 1985 年 Turbo R 致敬。這款經典車以渦輪增壓 V8 引擎重新定義了豪華性能房車的概念，最高時速達 135 mph，並以 50% 的懸吊剛性提升成為操控轉折點。40 年後，Flying Spur Speed 延續性能旗艦精神，搭載 782 PS 的 Ultra Performance Hybrid 動力系統，0 至 100 km/h 加速僅需 3.5 秒。車身以 Brooklands Green 塗裝搭配 Monaco Yellow 腰線，內裝以 Linen 與 Cumbrian Green 雙色皮革構成，細節之處如座椅縫線與 Bentley 徽章均以 Signal Yellow 呼應外觀色彩。

第三款紀念車則回溯至 2005 年的 Continental Flying Spur，這是 Volkswagen 集團時代的首款四門車型，結合 6.0 升 W12 引擎與四輪驅動，最高時速突破 200 mph，開啟現代 Flying Spur 的世代。Mulliner 特製版本同樣命名為 Flying Spur Speed，外觀採 Cypress Green 塗裝與深灰色十輻式輪圈，並於空力套件下緣加上 Saddle 色條紋點綴。內裝則以特製的 Special Green 皮革搭配 Saddle 色調，綠色飾線貫穿菱格縫線、刺繡徽章與飾板針條，營造沉穩而獨特的氛圍，展現出 Mulliner 手工訂製的極致美學。

透過這三款 Flying Spur 特仕車，Bentley 不僅回顧品牌在豪華四門轎車發展史上的關鍵里程碑，也展現了傳統工藝與現代科技的並行之道。從 T Series 的工藝創新、Turbo R 的性能突破，到 Continental Flying Spur 的現代化速度象徵，這三部紀念車串聯起 Bentley 六十年間的進化軌跡，體現了品牌始終如一的核心精神 ── 以無與倫比的工藝、性能與優雅，詮釋「Grand Touring」的最高境界。