賓利推「3款訂製超豪華房車」致敬經典！782匹馬力3.5秒加速破百

圖文／7Car 小七車觀點

2025 年對 Bentley 而言具有重要意義，品牌特別推出三款專屬定製的 Flying Spur 車型，以慶祝三款關鍵四門轎車的誕生周年 ── 分別是首度採用單體式車身結構的 1965 年 T Series、重新點燃品牌性能形象的 1985 年 Turbo R，以及突破時速 200 英里的 2005 年 Continental Flying Spur。三款特製車皆由 Mulliner 精心打造，藉由獨特的塗裝與內裝細節重新詮釋經典車款的精神，同時展現 Bentley 設計語彙在六十年間的演進脈絡。

Bentley 三重周年紀念　Mulliner 打造三款 Flying Spur 致敬經典四門轎車

Bentley 官方保有這三款原型車，並將其納入 50 輛規模的 Bentley Heritage Collection 典藏系列中，所有車輛皆維持可行駛狀態並收藏於英國克魯 (Crewe) 廠區。這不僅彰顯品牌對歷史的重視，也讓設計團隊得以在原型車實物的基礎上重現當年的色彩與氛圍，進一步強化三部 2025 Flying Spur 紀念車的歷史連結。

Bentley 三重周年紀念　Mulliner 打造三款 Flying Spur 致敬經典四門轎車

首先登場的 Flying Spur Azure 致敬 1965 年 T Series。當年的 T Series 是 Bentley 首度採用單體式車身結構的車型，由 John Blatchley 設計，外觀低矮而現代化，搭載 6.2 升 V8 引擎，輸出 202 匹馬力。Mulliner 以 Shell Grey塗裝與相同色調的 22 吋輪圈重現原色，內裝採藍灰主色搭配 Beluga 次色，並以胡桃木飾板與交叉鑲邊細節呼應經典工藝。現代版 Flying Spur Azure 搭載 680 PS 的高性能油電混合動力系統，並配備 Bentley Dynamic Ride 主動防傾控制與按摩座椅，展現當代豪華舒適的進化。

Bentley 三重周年紀念　Mulliner 打造三款 Flying Spur 致敬經典四門轎車

Bentley 三重周年紀念　Mulliner 打造三款 Flying Spur 致敬經典四門轎車

Bentley 三重周年紀念　Mulliner 打造三款 Flying Spur 致敬經典四門轎車

第二款 Flying Spur Speed 則向 1985 年 Turbo R 致敬。這款經典車以渦輪增壓 V8 引擎重新定義了豪華性能房車的概念，最高時速達 135 mph，並以 50% 的懸吊剛性提升成為操控轉折點。40 年後，Flying Spur Speed 延續性能旗艦精神，搭載 782 PS 的 Ultra Performance Hybrid 動力系統，0 至 100 km/h 加速僅需 3.5 秒。車身以 Brooklands Green 塗裝搭配 Monaco Yellow 腰線，內裝以 Linen 與 Cumbrian Green 雙色皮革構成，細節之處如座椅縫線與 Bentley 徽章均以 Signal Yellow 呼應外觀色彩。

Bentley 三重周年紀念　Mulliner 打造三款 Flying Spur 致敬經典四門轎車

Bentley 三重周年紀念　Mulliner 打造三款 Flying Spur 致敬經典四門轎車

Bentley 三重周年紀念　Mulliner 打造三款 Flying Spur 致敬經典四門轎車

第三款紀念車則回溯至 2005 年的 Continental Flying Spur，這是 Volkswagen 集團時代的首款四門車型，結合 6.0 升 W12 引擎與四輪驅動，最高時速突破 200 mph，開啟現代 Flying Spur 的世代。Mulliner 特製版本同樣命名為 Flying Spur Speed，外觀採 Cypress Green 塗裝與深灰色十輻式輪圈，並於空力套件下緣加上 Saddle 色條紋點綴。內裝則以特製的 Special Green 皮革搭配 Saddle 色調，綠色飾線貫穿菱格縫線、刺繡徽章與飾板針條，營造沉穩而獨特的氛圍，展現出 Mulliner 手工訂製的極致美學。

Bentley 三重周年紀念　Mulliner 打造三款 Flying Spur 致敬經典四門轎車

Bentley 三重周年紀念　Mulliner 打造三款 Flying Spur 致敬經典四門轎車

Bentley 三重周年紀念　Mulliner 打造三款 Flying Spur 致敬經典四門轎車

Bentley 三重周年紀念　Mulliner 打造三款 Flying Spur 致敬經典四門轎車

透過這三款 Flying Spur 特仕車，Bentley 不僅回顧品牌在豪華四門轎車發展史上的關鍵里程碑，也展現了傳統工藝與現代科技的並行之道。從 T Series 的工藝創新、Turbo R 的性能突破，到 Continental Flying Spur 的現代化速度象徵，這三部紀念車串聯起 Bentley 六十年間的進化軌跡，體現了品牌始終如一的核心精神 ── 以無與倫比的工藝、性能與優雅，詮釋「Grand Touring」的最高境界。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Bentley賓利FlyingSpur四門房車汽車新車

