勞斯萊斯「Phantom問世100周年」！推最頂級紀念款全球限量25輛

圖文／7Car 小七車觀點

為慶祝 Phantom 車系問世一百週年，Rolls-Royce Motor Cars 正式發表「Phantom Centenary Private Collection」，全球僅限量 25 輛。此系列被原廠譽為迄今技術最複雜、工藝最具突破性的私人訂製作品，旨在透過每一處細節，講述 Phantom 自 1925 年誕生以來的非凡歷程與歷史地位。

外觀設計靈感源自好萊塢黃金時代，車身採用雙色特製塗裝。車頭標誌性的  Spirit of Ecstasy 雕像以18K黃金鑄造，再鍍上 24K 金，並鑲嵌於手工澆鑄白色琺瑯底座，底座上刻有系列名稱。輪圈上刻有 25 條線條，代表本系列的 25 輛車，總計 100 條線則象徵百年紀念。

內裝則是本系列的敘事核心。後座採用與高級時裝工坊合作開發的高解析度印花布料，並以超過 16 萬針的刺繡工藝，描繪出 Phantom 百年歷史中的重要人物、地點與經典車型。前座則運用雷射雕刻技術，將手繪草圖轉化為皮革上的細膩紋理。車門飾板更結合 3D 鑲嵌、雷射雕刻、立體墨水分層與 24K 金箔貼附等創新工藝，呈現品牌史上最複雜的木作藝術。

中控台上的 Anthology Gallery 以 50 片垂直刷紋鋁片交錯排列，形如書頁，其上鐫刻百年來媒體對 Phantom 的讚譽之詞。Starlight Headliner 則以 44 萬針刺繡再現歷史場景，包括創辦人 Henry Royce 在 West Wittering 故居的桑樹下與同事共商設計的經典畫面。

Phantom Centenary Private Collection 不僅是 Rolls-Royce 對百年歷史的凝練致敬，更是汽車工藝與敘事藝術的極致交融。從黃金鑄造的 Spirit of Ecstasy，到融入百年故事的刺繡與木藝，每一處細節皆承載著品牌對「完美」的執著。這 25 輛限量之作，彷彿 25 本移動史冊，靜默訴說 Phantom 的傳奇過往，也預示其未來的永恆經典。

7car 小七車觀點

本文由7car 小七車觀點授權報導

【崩潰了QQ】文大生風雨狂揮壞傘　結果下秒傘被風吹走

